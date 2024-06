Livro para voar

Foto: Eliana Assumpção

Espetáculo teatral evidencia a importância da leitura como suporte para a vida

Em 24, 25 e 26 de junho o Theatro Municipal, região central de São Paulo, recebe o espetáculo “O homem que queria ser livro”. Idealizada e protagonizada por Darson Ribeiro, a partir do texto de Flávio de Souza, a montagem acontece na cúpula do Municipal, num cenário que nos transporta a uma grande biblioteca.

“O homem que queria ser livro” faz uma imersão na busca “de elaboração do cotidiano da vida e da morte, mas, principalmente da superação de viver”.

No palco vemos um homem atormentado pela perda de um ente querido e, atônito diante do enigma da morte, busca nas grandes obras da literatura o refúgio enquanto narra os motivos que o afastaram do convívio com outras pessoas.

Tentando escapar da realidade, encarna física e psicologicamente diversos personagens e no processo de “virar letra” é salvo por Dom Quixote, o Cavaleiro da Triste Figura, que o faz renascer e se redescobrir.

“O espetáculo conta a trajetória de um homem que demorou para descobrir qual era sua missão na vida: fazer parte do grupo que mantém acesa a chama da sabedoria no mundo, neste momento histórico em que a falta de valores da maior parte da humanidade leva cada vez mais à desvalorização de virtudes e humanismo”, explica Flávio de Souza.

O monólogo estreou em 2018 na Livraria da Vila, nos Jardins, zona sul da capital e nos três meses em cartaz teve temporada esgotada.

Durante a pandemia foi um dos mais vistos nas plataformas virtuais e agora deve circular novamente por São Paulo e outras cidades.

“A estreia foi sob a direção de Rubens Rusche que saiu do projeto meses depois. Assumi a complexidade da montagem principalmente para poder adequá-lo em bibliotecas, casas de cultura, livrarias e espaços não convencionais, mas, sem macular a essência. Criamos a personagem pensando primeiro na lógica da escrita para demarcar laços de vogais as sentenças, dando volume e peso; dramaticidade humor ao que se lê e aí, transpor o foco para o corpo do ator”, explica Darson.

A montagem tem a canção Coração de Luto interpretada, em off e a capella, por Ney Matogrosso.

SERVIÇO:

O Homem Que Queria Ser Livro

Espetáculos: Dias 24, 25 e 26 de junho, segunda a quarta, às 20 horas.

Duração: 50 minutos.

Capacidade: 150 lugares.

Classificação Indicativa: Livre.

Cúpula Do Theatro Municipal de São Paulo

Praça Ramos de Azevedo, S/N | INFORMAÇÕES 11-3367-7200

Ingresso: R$ 33,00 (inteira) / R$ 16,66 (meia)