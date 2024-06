Casa Natura Musical recebe Almério & Martins

Foto: Ashlley Melo

Os pernambucanos fazem show em clima de São João

Neste sábado, 22, a Casa Natura Musical recebe a apresentação única dos cantores e compositores Almério e Martins. Integrando a nova e talentosa safra da música nordestina/pernambucana/brasileira a dupla têm suas próprias carreiras, porém juntaram forças numa tour que já passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Fortaleza, entre outras cidades.

Muito mais que um show os pernambucanos propõem “um abraço na alma do público, através de suas canções e uma celebração a diversidade da música brasileira”.

No palco a dupla é acompanhada por Roger Victor (baixo) e Juliano Holanda (guitarra) e, além das autorais, interpretarão músicas de autores que os influenciaram como Alceu Valença e Caetano Veloso.

Almério leva ao palco da zona oeste paulistana músicas de seus quatro discos solo: “AcasoCasa” (2020), “Tudo é Amor” (2022), “Desempena” (2023) e “Neste Exato Momento”, lançado há um mês.

Em 2018 o cara ganhou o Prêmio da Música Brasileira como Cantor Revelação e dois anos depois concorreu ao Grammy Latino com o álbum “AcasoCasa”. A parceria com a baiana Maria Bethânia gerou a canção “Quero Você”, a qual integra a trilha sonora da novela “Renascer”, da Rede Globo.

Por sua vez, Martins, antes da carreira solo, integrou as bandas Sagarana e Marsa. O primeiro registro sozinho veio em 2019 e entre as inúmeras parcerias estão trabalhos com Ney Matogrosso, Daniela Mercury, Margareth Menezes e Simone.

Martins também está na trilha sonora de “Renascer” com a música “Jardim da Fantasia”.

O show de Almério & Martins na Casa Natura é uma parceria com a Rádio Nova Brasil FM e produção da Atos Produções Artísticas.

SERVIÇO

Almério & Martins

Dia: 22 de junho – sábado – 21h30

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 35,00

Classificação: 16 anos

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/94054/d/256337