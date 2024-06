Muitas opções nas férias escolares

Chapeuzinho Vermelho – Foto: Patrícia Lima

O Teatro UOL apresenta várias atividades para a criançada ao longo do mês

Julho tá chegando e com ele o recesso escolar de meio de ano. Traduzindo: um mês todinho com os pimpolhos desesperando os pais em casa que deverão abusar da criatividade e dinheiro na busca de entreter os pestinhas.

Sendo assim a 39ª Edição do Festival de Férias do Teatro Uol vem pra salvar os progenitores com uma programação de espetáculos infantis que acontece de 1º a 28 de julho.

Serão peças teatrais acontecendo de segunda a domingo, sempre às 15 horas, para toda a família brincar e se divertir.

Abrindo o festival no palco da região central de São Paulo em 1° de julho o espetáculo “É Como Diz o Ditado” com as aventuras da Mulher Barbada e do Palhaço Coriza que são abandonados pelo circo e têm que se virar sozinhos da cidade desconhecida.

No elenco Bia Giménes e Rodrigo Inada tratam com leveza as “formas de encenação, trazendo muito da cultura popular e da infância, seja na trilha sonora com suaves gravações de músicas do cancioneiro popular, seja na presença de brincadeiras e interações”. Direção e texto ficam a cargo de Samuel Carrasco. “É Como Diz o Ditado” fica em cartas todas às segundas-feiras de julho.

Outro destaque da 39ª Edição do Festival de Férias do Teatro Uol é “Chapeuzinho Vermelho” que terá sessões todas às quintas-feiras de julho. O clássico atemporal do francês Charles Perrault (1628-1703) ganha nova roupagem “divertida e moderna nas mãos da diretora Pitty Webo, que estará em cena protagonizando o conto”. A universal aventura de Chapeuzinho Vermelho que num caminho desconhecido encontra o Lobo Mau tem trilha sonora com peças clássicas como “A Flauta Mágica”, de Mozart e “Valsa Nº 1”, de Chopin, além de composições de Beethoven e Vivaldi. Segundo Pitty Webo, sua adaptação os personagens resolvem os conflitos internos, vencendo o medo. “Através da comédia, desconstruímos os vilões, justificando também seus objetivos”, diz a diretora e atriz.

Aos sábados e domingos “João e Maria – A Casa de Doces” apresenta mais um clássico da literatura infantil nesta adaptação de Heliton Oliveira, que também assina a direção. No palco o elenco formado por por Déborah Menkos, Rodrigo Mazzoni e Marcella Silveira mostram uma bruxa maluquinha e engraçada que busca criar uma poção mágica pra ficar mais jovem. Ao saber que João e Maria estão perdidos na floreta a bruxinha tenta capturá-los e fazer a tal poção de rejuvenecimento. Através de brincadeiras divertidas a peça leva mensagens de comportamento e educação.

A programação completa do Festival está em www.teatrouol.com.br

SERVIÇO

39ª Edição do Festival de Férias do Teatro Uol

De 1° a 28 de julho

Ingressos: R$ 80,00

Televendas: (11) / 3823-2423 / 3823-2737 / 3823-2323

Vendas online: www.teatrouol.com.br

Horário de funcionamento da bilheteria em julho:

segundas e terças das 13h às 15h; quartas, quintas e sextas das 13h às 20h; sábados das 13h às 22h e domingos das 13h às 20h; não aceita cheques / Aceita os cartões de crédito: todos da Mastercard, Redecard, Visa, Visa Electron e Amex / Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais têm os descontos legais / Clube UOL e Clube Folha 50% desconto.

TEATRO UOL

Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 618 / Terraço / tel.: (11) 3823-2323

Acesso para cadeirantes / Ar-condicionado / Estacionamento do Shopping: consultar valor pelo tel: 4040-2004