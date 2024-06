Teatro J. Safra comemora uma década de trajetória

Foto: Guto Muniz

Localizado na Barra Funda o espaço é um dos mais democráticos de São Paulo

Julho chega marcando os dez anos de atividades do Teatro J. Safra. Localizado na zona oeste paulistana o espaço se tornou um dos mais emblemáticos da cidade por receber espetáculos de todas as áreas culturais. Por lá passaram excelentes montagens como “O Veneno do Teatro” e “Elogio da Loucura” e grandes nomes da música brasileira, entre eles, Moacyr Franco, Luísa Possi, Tony Garrido, Elza Soares (1930-2022) e Paulo Ricardo.

Entre os eventos que celebram esta primeira década do J. Safra está “De Tempo Somos – Um Sarau do Grupo Galpão” que terá duas sessões nos dias 10 e 11 de julho.

O espetáculo músico/literário/teatral faz uma “viagem” aos quarenta e dois anos do Galpão, uma das mais conhecidas companhias teatrais de São Paulo, reunindo “25 canções do repertório do grupo – de montagens antigas até trabalhos mais recentes – incluindo músicas de workshops internos que chegam ao público pela primeira vez, além de apresentar textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística”.

“De Tempo Somos – Um Sarau do Grupo Galpão” tem direção de Lydia Del Picchia e Simone Ordones e direção musical de Luiz Rocha. Durante 70 minutos os cantautores interpretam ao vivo, “25 canções de trabalhos mais antigos como “Corra enquanto é tempo” (1988) e “Álbum de Família” (1990); passando também por “Romeu e Julieta” (1992), “Um Moliére Imaginário” (1997) e “Partido” (1999), chegando até a espetáculos mais recentes como “Tio Vânia” e “Eclipse” (ambos de 2011), além de músicas que surgiram em workshops internos e que chegam a público pela primeira vez”.

Segundo Lydia Del Picchia “o foco desse sarau não é ser nostálgico, mas visar o futuro, o que está por vir; celebrar o que foi feito para apontar possíveis caminhos para o futuro”.

“A cantoria é a celebração do encontro, da festa, da disposição para seguir em frente (apesar de tudo que nos faz pender para o chão!), do espírito libertário e contestador inerente a toda reunião festiva”, conclui Lydia Del Picchia.

SERVIÇO

De Tempo Somos – Um Sarau do Grupo Galpão

Celebrando os dez anos do Teatro J. Safra

Direção: Lydia Del Picchia e Simone Ordones

Direção musical, arranjos e trilha sonora:Luiz Rocha

Pesquisa de Texto: Eduardo Moreira

Elenco:Antonio Edson, Beto Franco, Eduardo Moreira, Fernanda Vianna, Lydia Del Picchia, Luiz Rocha (ator convidado), Júlio Maciel Simone Ordones. *Inês Peixoto (atriz curinga)

Data e Horário: dias 10 e 11 de julho, às 21h

Duração: 70 minutos

Classificação: livre

Ingressos: entre R$ 20 e R$ 100

Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/grupo-galpao/?affiliate=JSA

Teatro J. Safra | 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00