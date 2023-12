Natal com Beatles no Blue Note SP

Foto: Divulgação

Natal chegando. Que tal celebrar ao som dos Beatles? Para isso o Comitatus, um dos maiores tributos aos Fab Four do mundo, faz duas sessões no Blue Note SP em 23 de dezembro. Com quase cinquenta anos de trajetória o Comitatus solidificou o nome executando exclusivamente canções da maior banda de rock de todos os tempos.

O grupo sobe ao palco do BN com o show “So This Is Christmas”, frase tirada de “Happy Xmas (War is Over), canção protesto contra a Guerra do Vietnã, lançada por John Lennon em 1971.

Nessas quase cinco décadas o Comitatus se apresentou em praticamente todo Brasil, além de tocar inúmeras vezes em Liverpool, cidade natal dos Beatles. Em terras britânicas o Comitatus fez shows memoráveis no mítico Cavern Club, casa que recebeu os Fab Four no início de carreira.

A atual formação do Comitatus traz Beto Herédia (guitarra/vocais), Eugênio Cordaro (guitarra/vocais), Paulo Marcos Ragnole (baixo/vocais), Hélio Padula (teclado/vocais) e Luiz Morita (bateria). No repertório não devem faltar “Drive My Car”, “Help”, “Something”, “Yellow Submarine” e “Let It Be”.

SERVIÇO

Comitatus – So This Is Christimas

Dia 23 de dezembro

1º Set – 20 horas

2º Set – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – Conjunto Nacional – 2º Andar

Ingressos a partir de R$ 105,00 Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/comitatus/