Irmão desconhece irmão

Foto: Divulgação

“Nosso Irmão” encerra temporada em 17 de dezembro

Em cartaz no Teatro Tucarena, zona oeste de São Paulo, “Nosso Irmão” nos apresenta à Teresa, Maria e Jacinto, irmãos distantes, que acabam de enterrar a mãe.

Direção é de Dan Rosseto e texto assinado pelo dramaturgo espanhol Alejandro Melero com dramas e reviravoltas familiares que podem ser comuns à maioria das pessoas. Afinal quando se perde um alicerce familiar como pai ou mãe, as estruturas são abaladas e novas conexões podem ser feitas ou destruídas de vez.

“Nosso Irmão” já teve montagens na Espanha, Uruguai e Peru trazendo à tona o debate sobre “o direito de escolha de pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista (TEA)”.

Isso porque Jacinto (Bruno Ferian) possui TEA e, após a morte da mãe, sua irmãs Teresa (Regiane Alves) e Maria (Marina Elias) terão que lidar com esta nova realidade, visto que o irmão era cuidado pela falecida progenitora.

Porém, as ambições e atenções de Teresa e Maria se concentram na “busca pelo testamento, que passa a fazer parte de um jogo de interesses em torno da família e da guarda do irmão. Ao longo do caminho, os três terão que se conhecer novamente enquanto enfrentam os fantasmas, os conflitos e os segredos de família”.

“O jogo cênico criado a partir dos embates psicológicos entre os irmãos, faz do público o voyeur da história, observando as cenas de diferentes ângulos e captando variadas nuances do trio”, afirma Dan Rosseto.

“Me interessa, como diretor, captar a dor humana e este texto é potente em trazer diferentes camadas de cada um deles: os traumas, o humor, as feridas não cicatrizadas e questões familiares profundas”, conclui o diretor.

SERVIÇO

Nosso Irmão

Até 17 de dezembro

Sexta às 20h30, sábado às 21h e domingo às 18h

Tucarena – Rua Bartira, 347 – Perdizes

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Ingressos a partir de R$ 25,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br