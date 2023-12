Homenagem a Michael Jackson no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

O astro do pop mundial revive no palco por intermédio de Rodrigo Teaser

A morte de Michael Jackson em junho de 2009, aos 50 anos, abalou o planeta levando milhões de fãs às lágrimas.

O astro americano iniciou a carreira ainda garoto ao lado dos irmãos no Jackson 5, e ao longo dos anos, consolidou o nome na cultura pop influenciando milhares de admiradores. Seu álbum “Thriller”, de 1982, é até hoje o mais vendido de todos os tempos, ultrapassando a marca de 120 milhões de cópias comercializadas.

Covers de Michael Jackson existem aos montes ao redor do mundo.

Contudo, o melhor intérprete das músicas de MJ é brasileiro, reconhecido internacionalmente como o maior tributo ao Rei do Pop.

Rodrigo Lopes de Mattos, o Rodrigo Teaser vem já há alguns anos reproduzindo o legado de Michael, mantendo viva no coração dos fãs a adoração pelo astro.

No show “Tributo ao Rei do Pop”, Teaser recria coreografias, figurinos, gestuais e músicas do ícone americano numa verdadeira celebração artística.

Mostrando a magia e obra do americano, Rodrigo Teaser, também compositor com um interessante trabalho autoral, sobe ao palco do Teatro Bradesco nos dias 20 e 21 de dezembro.

Seus shows ganharam muito em profissionalismo e magnitude, pois ao seu lado estão o coreógrafo Lavelle Smith e a guitarrista Jennifer Batten. Ambos trabalharam com Michael Jackson e, ladeando Rodrigo Teaser, lotam casas de espetáculo ao redor do mundo.

Já se apresentaram duas vezes no Rock In Rio, além de tocarem no Festival DNY Mesta Kladna da República Theca e também dividirem o palco com artistas consagrados como Ivete Sangalo, Seu Jorge e Cláudia Leite.

E, ao contrário do que se possa imaginar, Rodrigo Teaser não dubla as canções. Ele realmente canta com vigor, garra e timbre vocal que se aproxima do de Michael Jackson.

No repertório de “Tributo ao Rei do Pop” não faltam “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White” entre outras.

SERVIÇO

Rodrigo Teaser

Tributo ao Rei do Pop

Dias 20 e 21 de dezembro – 21 horas

Teatro Bradesco do Shopping Bourbon

Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 60,00

Livre

Inf: https://teatrobradesco.com.br/