Nas asas da imaginação

Foto: Júlio Aracack

Espetáculo infantil é inspirado em conto de Gabriel Garcia Marquez

A partir de 13 de janeiro o Teatro B32, zona oeste de São Paulo, recebe “Sobre o Voar”, espetáculo infantil encenado pela Companhia Qualquer de Teatro. Com dramaturgia e direção de Maristela Chelala “Sobre o Voar” é livremente inspirado no conto “Um Senhor Muito Velho com umas Asas Enormes”, escrito em 1968 pelo colombiano Gabriel Garcia Márquez (1927-2014).

A peça é puro encantamento levando as crianças a um “mergulho no universo fantástico” quando uma cidadezinha de um sertão qualquer é surpreendida pela queda de um homem idoso com asas enormes no galinheiro de uma das famílias do vilarejo.

O alvoroço causado pelo estranho anjo caído do céu atrai turistas, jornalistas, romeiros e curiosos, porém “uma criança é a única que se deixa verdadeiramente transformar por esse encontro”.

No palco os atores Beatriz Baboghluian, Juliana Araújo e Pedro Guimarães interpretam vários papéis sendo a trilha sonora composta especialmente por Alex Huszar, executada ao vivo por ele e João Rodrigues, seu parceiro na banda paulistana Os Amanticidas.

SERVIÇO

Sobre o Voar

Direção e dramaturgia: Maristela Chelala

Elenco: Beatriz Baboghluian, Juliana Araujo e Pedro Guimarães

Música original: Alex Huszar

Músicos: Alex Huszar e João Rodrigues

Duração: 90 minutos.

Classificação: Livre

Gênero: Infantil

Temporada: de 13 de janeiro a 3 de fevereiro, e 17 e 24 de fevereiro, sábados, às 15h.

Ingressos: de R$ 20 a R$ 80

Ingressos online : https://feverup.com/m/147178

Bilheteria: terça a sexta (14h às 18h)

Em dias de espetáculos abre 1h antes da sessão

Teatro B32 | 490 lugares

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732 – Itaim Bibi

Estacionamento, com valet:

Rua Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi