Teatro Bradesco recebe o Jovem Frankestein

Foto: Caio Gallucci

Após temporada de sucesso no Rio musical chega à capital paulista

A partir de 19 de janeiro o Teatro Bradesco, zona oeste de São Paulo, recebe o musical “O Jovem Frankestein”, uma das melhores comédias de Mel Brooks. O espetáculo é adaptação do filme homônimo, lançado em 1974, o qual recebeu montagem teatral somente em 2007, se transformando num dos maiores sucessos de todos os tempos na Broadway, famosa rua de Nova York.

Mel Brooks, gigante das artes, é autor, ator, diretor, produtor e roteirista, se mantendo na ativa mesmo aos 97 anos. Recentemente lançou nas plataformas de streaming “A História do Mundo – Parte 2”, continuação do sucesso cinematográfico de 1981, no qual esculhamba fatos históricos da humanidade.

O gênio americano é um dos poucos a ganhar o Emmy, Grammy, Oscar e Tony (EGOT) os maiores prêmios da indústria do entretenimento americano.

Com sua veia ácida, sem perdoar ninguém, Brooks faz em “O Jovem Frankestein” inúmeras provocações e tira um sarro do clássico “Frankestein”, escrito pela britânica Mary Shelley, em 1818.

A montagem inédita no Brasil estreou em agosto no Rio de Janeiro tendo no elenco Marcelo Serrado, Dani Calabresa, Totia Meireles, Malu Rodrigues, Fernando Caruso, Bel Kutner, Claudio Galvan e Hamilton Dias, além de uma orquestra com nove músicos, sob regência e direção musical do maestro Marcelo Castro.

A coordenação artística é de Tina Salles com direção geral de Charles Möeller e versão brasileira de Cláudio Botelho.

No palco somos apresentados ao Dr. Frederick (Marcelo Serrado), neurocirurgião que dá aulas em uma Faculdade de Medicina sobre o sistema nervoso central. Ao descobrir que recebeu de herança de seu avô, Victor Frankenstein, um castelo na Transilvânia, o médico viaja até lá e conhece o livro deixado pelo parente ilustre sobre a experiência em reanimar mortos. Ele resolve, então, fazer uma experiência e reativar a teoria do avô, mas as coisas não saem muito como o esperado.

“O Jovem Frankestein” fica em cartaz no Teatro Bradesco, do Shopping Bourbon até 10 de março. Confira abaixo

SERVIÇO

O Jovem Frankestein

Teatro Bradesco – Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 120 min.

Classificação: Livre

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

Temporada: 19 de janeiro a 10 de março

Horários:

Quintas e Sextas – 21 horas

Sábados – 16 horas e 21 horas

Domingos – 16 horas

Ingressos a partir ee R$37,50 a R$150,00

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada.

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://tinyurl.com/55pzdvjj

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria dos teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e El

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Confira valores e horários no link abaixo:

https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/sao-paulo