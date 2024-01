Daniel Warren comanda o Teatro das Ideias

Foto: Divulgação

Espetáculo infantil estreia no dia 14 de janeiro

Ator, professor, produtor e apresentador são algumas áreas de atuação de Daniel Warren. Conhecido na telinha por participar de vários programas, especialmente o “Art Attack”, do Disney Channel, em que dava dicas de artes para os pequenos, Warren protagoniza o espetáculo “Teatro das Ideias”.

A montagem é uma excelente dica para as férias de começo de ano e estreia dia 14 de janeiro no Teatro B32, zona oeste de São Paulo.

No palco Daniel Warren propõe uma interação criativa para as crianças, porém o Guarda Juvenal, segurança do teatro tenta impedir que aconteça, já que não gosta de bagunça.

Querendo saber por que Juvenal é tão mal-humorado e ranzinza, Warren descobre que o guarda nunca teve uma festa de aniversário. Partindo dessa premissa o ator planeja com as crianças uma festa surpresa “para o Guarda Juvenal, que se dá entre atividades manuais, música e muita diversão”.

“Teatro das Ideias” fica em cartaz no B32 até fevereiro. Confira

SERVIÇO

Teatro das Ideias

Com Daniel Warren

Duração: 60 minutos.

Classificação: Livre

Gênero: Infantil

Temporada: de 14 de janeiro a 4 de fevereiro e dias 18 e 25 de fevereiro, domingos, às 11 horas

Ingressos: de R$ 20 a R$ 80

Ingressos online : https://feverup.com/m/147217

Bilheteria: terça a sexta (14h às 18h)

Em dias de espetáculos abre 1 hora antes da sessão

Teatro B32 – 490 lugares

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732 – Itaim Bibi

Estacionamento, com valet:

Rua Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi