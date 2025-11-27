5 Motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil: preço, desempenho e o que realmente vale a pena

Confira as melhores motos de 400cc até R$ 30 mil. Comparativo completo com desempenho, tecnologia, consumo e custo-benefício.

Se você está pesquisando motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil, provavelmente já percebeu que esse segmento tem crescido rápido no Brasil. E não é por acaso. Com mais potência que as motos de entrada e muito mais tecnologia embarcada, essa faixa conquistou um espaço especial entre quem quer evoluir na pilotagem sem comprometer o orçamento.

Nos últimos dois anos, o mercado ficou ainda mais interessante com lançamentos de Bajaj, Royal Enfield, Triumph, além de outras marcas que ampliaram o leque de opções. E isso muda literalmente o jogo para o consumidor, que hoje consegue comprar uma moto de média cilindrada com pacote técnico digno de modelos muito mais caros.

Confira abaixo as motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil que estão dominando o interesse dos brasileiros.

O Crescimento das Motocicletas de Média Cilindrada

As motocicletas de média cilindrada ganharam grande destaque em 2024.

Segundo dados da Abraciclo, foram produzidas 327.746 unidades nesse segmento, o que representa 18,7% do total nacional.

As motos entre 161 cm³ e 449 cm³ registraram alta de 25,9% nas vendas em relação a 2023, um crescimento expressivo que evidencia o interesse do mercado.

Esse salto comprova que o segmento médio supera as motos populares ao entregar mais tecnologia e desempenho.

Fabricantes do Polo Industrial de Manaus intensificam investimentos para atender à demanda crescente, com lançamentos como a Bajaj Dominar NS 400Z e a Royal Enfield Guerrilla 450.

Assim, o mercado de motos entre 400 cc e 450 cc tornou-se o foco, refletindo a importância crescente desse nicho dentro do universo motociclístico brasileiro.

O que esperar das motos de 400cc?

Antes de conhecer os modelos, vale entender o porquê dessa categoria estar tão forte.

  • São motos com motores entre 373 cc e 452 cc
  • Oferecem desempenho suficiente para estrada
  • Cada vez mais contam com iluminação full LED
  • Começam a oferecer controle de tração, modos de pilotagem e conectividade
  • Têm ABS de série
  • Custam menos que muitas motos de 300 cc há pouco tempo

Esse pacote colocou as motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil como o melhor equilíbrio entre desempenho e preço no país.

1. Bajaj Dominar 400 – A melhor relação custo-benefício

Bajaj Dominar 400 Verde
Feita sob medida para pilotos que buscam a adição de componentes que maximizam o conforto em viagens, o modelo encontra um espaço único no mercado nacional. Foto/Divulgação

A Bajaj Dominar 400, premiada, potente e líder de vendas deixou de ser promessa e se consolidou como uma das motos mais vendidas da Bajaj no país. Com motor monocilíndrico de 373 cc, 40 cv e câmbio de seis marchas, ela entrega desempenho muito próximo de motos maiores, mas com preço base em torno de R$ 26 mil a R$ 26,5 mil.

Por que vale a pena

  • Iluminação full LED
  • Suspensão dianteira invertida
  • ABS de dois canais
  • Painel em duas telas
  • Pilotagem confortável para estrada
  • Excelente custo por cilindrada

Para quem quer entrar no universo das motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil, a Dominar é geralmente o ponto de partida ideal.

2. Bajaj Dominar NS400Z – Esportividade acessível

Bajaj Dominar Ns 400Z
A Dominar NS 400Z oferece mais que números impressionantes – ela proporciona uma experiência de pilotagem que combina potência bruta com controle absoluto. Foto/Divulgação

A recém-chegada Dominar NS 400Z 2026 desembarca no Brasil com proposta de alto custo-benefício e usando o mesmo motor da Dominar tradicional, mas é mais leve e mais ágil graças aos seus 174 kg em ordem de marcha. Além disso, traz um pacote eletrônico raríssimo por esse preço:

Destaques

  • Quatro modos de pilotagem
  • Controle de tração
  • Suspensão dianteira invertida
  • Painel digital moderno
  • Estilo naked esportivo

Por partir de R$ 26.900, virou uma das melhores motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil para quem busca dirigibilidade mais agressiva.

3. Royal Enfield Guerrilla 450 – A urbana forte que surpreendeu

Royal Enfield Guerrilla 450
A Royal Enfield Guerrilla 450 é a roadster que une estilo, agilidade e autenticidade. Criada para a cidade, mas sempre pronta para a estrada.Foto/Divulgação

A Guerrilla 450 é um dos modelos mais recentes da Royal Enfield e já se tornou uma das motos mais comentadas de 2025. Seu motor de 452 cc entrega 40 cv e torque de 4,0 kgfm, trazendo um comportamento bem equilibrado tanto na cidade quanto na estrada.

O que mais chama atenção

  • Painel TFT colorido
  • Navegação baseada em Google Maps
  • Iluminação full LED
  • Modos de pilotagem
  • Estilo naked moderno

Com preço inicial a partir de R$ 28.990, entrou imediatamente na lista das melhores motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil.

4. Royal Enfield Himalayan 450 – A trail para quem quer viajar

Royal Enfield Himalayan 450
Royal Enfield Himalayan 450 é uma moto de aventura que mantém a essência do puro motociclismo, oferecendo capacidade, versatilidade e confiabilidade para qualquer terreno. Foto/Divulgação

Com a mesma motorização da Guerrilla, a Himalayan 450 é a queridinha dos aventureiros que querem um modelo pronto para trilhas mais leves e viagens longas.

Por que ela se destaca

  • Suspensões de longo curso
  • Rodas raiadas aro 21 e 17
  • Painel TFT com navegação
  • ABS comutável
  • Versão de entrada por R$ 29.990

É a opção trail mais completa da categoria das motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil.

5. Triumph Speed 400 – A clássica moderna acessível

Triumph Speed 400
A Speed 400 traz o estilo custom despojado inconfundível da Triumph, a manobrabilidade ágil, o desempenho responsivo e a melhor qualidade da categoria, para um novo tipo de piloto.

A inglesa Speed 400 virou um marco no país por trazer acabamento premium a um preço competitivo. Seu motor de 398 cc entrega 40 cv e 3,8 kgfm de torque, com câmbio de seis marchas.

Diferenciais

  • Visual retrô com toque esportivo
  • Suspensão invertida de 43 mm
  • ABS de dois canais
  • Controle de tração
  • Painel com velocímetro analógico e LCD

Com valor sugerido de R$ 29.990, entrou facilmente na lista das motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil.

Por fim, não fazendo parte das 400, mas não poderia deixar de fora a Kawasaki Ninja 300.

6. Kawasaki Ninja 300 – A esportiva que resiste ao tempo

Kawasaki Ninja 300
a Ninja 300 foi projetado para oferecer aos pilotos uma performance, qualidade de condução e conforto além de sua classe.Foto/Divulgação

Mesmo não sendo um lançamento, a Ninja 300 ainda figura entre as opções mais interessantes para quem busca uma esportiva acessível com motor bicilíndrico.

Pontos fortes

  • Motor de 296 cc que rende 39 cv
  • Embreagem assistida e deslizante
  • ABS de série
  • Design carenado aerodinâmico

Na prática, a Ninja está sempre na beirada dos R$ 30 mil, dependendo da tabela Fipe e das promoções.

Dicas para escolher a melhor moto de média cilindrada

Ao escolher uma moto de média cilindrada, avalie o uso: urbano, estrada, aventura ou touring.

Cada perfil exige características específicas para desempenho e conforto.

Considere tecnologias essenciais como ABS, modos de pilotagem e painel digital para maior segurança e conectividade.

O peso e a capacidade do tanque também influenciam na agilidade e autonomia da moto.

Por fim, priorize marcas com bom suporte e facilidade de manutenção no Brasil para garantia e economia.

Qual seu perfil?

  • Se o foco for custo-benefício puro, a Bajaj Dominar 400 é imbatível.
  • Se a prioridade é tecnologia, a NS 400Z vence.
  • Se você quer estilo e modernidade, a Triumph Speed 400 domina.
  • Para uso misto com aventuras, a Himalayan 450 fica no topo.
  • Para uso urbano equilibrado, a Guerrilla 450 se destaca.
  • Para quem busca uma esportiva acessível com visual carenado e ótimo desempenho, a Kawasaki Ninja 300 é a melhor opção nessa faixa, oferecendo a experiência esportiva mais pura entre as motos de até R$ 30 mil

O mais importante é que a categoria de motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil nunca esteve tão forte. A decisão agora depende apenas do estilo que mais combina com você.

Sites oficiais:
Dominar-400
Dominar-ns400z
Guerrilla-450
Himalayan-450
Speed-400-2024
Ninja-300-2025

