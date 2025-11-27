5 Motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil: preço, desempenho e o que realmente vale a pena

Confira as melhores motos de 400cc até R$ 30 mil. Comparativo completo com desempenho, tecnologia, consumo e custo-benefício.

Se você está pesquisando motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil, provavelmente já percebeu que esse segmento tem crescido rápido no Brasil. E não é por acaso. Com mais potência que as motos de entrada e muito mais tecnologia embarcada, essa faixa conquistou um espaço especial entre quem quer evoluir na pilotagem sem comprometer o orçamento.

Nos últimos dois anos, o mercado ficou ainda mais interessante com lançamentos de Bajaj, Royal Enfield, Triumph, além de outras marcas que ampliaram o leque de opções. E isso muda literalmente o jogo para o consumidor, que hoje consegue comprar uma moto de média cilindrada com pacote técnico digno de modelos muito mais caros.

Confira abaixo as motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil que estão dominando o interesse dos brasileiros.

O Crescimento das Motocicletas de Média Cilindrada

As motocicletas de média cilindrada ganharam grande destaque em 2024.

Segundo dados da Abraciclo, foram produzidas 327.746 unidades nesse segmento, o que representa 18,7% do total nacional.

As motos entre 161 cm³ e 449 cm³ registraram alta de 25,9% nas vendas em relação a 2023, um crescimento expressivo que evidencia o interesse do mercado.

Esse salto comprova que o segmento médio supera as motos populares ao entregar mais tecnologia e desempenho.

Fabricantes do Polo Industrial de Manaus intensificam investimentos para atender à demanda crescente, com lançamentos como a Bajaj Dominar NS 400Z e a Royal Enfield Guerrilla 450.

Assim, o mercado de motos entre 400 cc e 450 cc tornou-se o foco, refletindo a importância crescente desse nicho dentro do universo motociclístico brasileiro.

O que esperar das motos de 400cc?

Antes de conhecer os modelos, vale entender o porquê dessa categoria estar tão forte.

São motos com motores entre 373 cc e 452 cc

Oferecem desempenho suficiente para estrada

Cada vez mais contam com iluminação full LED

Começam a oferecer controle de tração, modos de pilotagem e conectividade

Têm ABS de série

Custam menos que muitas motos de 300 cc há pouco tempo

Esse pacote colocou as motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil como o melhor equilíbrio entre desempenho e preço no país.

1. Bajaj Dominar 400 – A melhor relação custo-benefício

Feita sob medida para pilotos que buscam a adição de componentes que maximizam o conforto em viagens, o modelo encontra um espaço único no mercado nacional. Foto/Divulgação

A Bajaj Dominar 400, premiada, potente e líder de vendas deixou de ser promessa e se consolidou como uma das motos mais vendidas da Bajaj no país. Com motor monocilíndrico de 373 cc, 40 cv e câmbio de seis marchas, ela entrega desempenho muito próximo de motos maiores, mas com preço base em torno de R$ 26 mil a R$ 26,5 mil.

Por que vale a pena

Iluminação full LED

Suspensão dianteira invertida

ABS de dois canais

Painel em duas telas

Pilotagem confortável para estrada

Excelente custo por cilindrada

Para quem quer entrar no universo das motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil, a Dominar é geralmente o ponto de partida ideal.

2. Bajaj Dominar NS400Z – Esportividade acessível

A Dominar NS 400Z oferece mais que números impressionantes – ela proporciona uma experiência de pilotagem que combina potência bruta com controle absoluto. Foto/Divulgação

A recém-chegada Dominar NS 400Z 2026 desembarca no Brasil com proposta de alto custo-benefício e usando o mesmo motor da Dominar tradicional, mas é mais leve e mais ágil graças aos seus 174 kg em ordem de marcha. Além disso, traz um pacote eletrônico raríssimo por esse preço:

Destaques

Quatro modos de pilotagem

Controle de tração

Suspensão dianteira invertida

Painel digital moderno

Estilo naked esportivo

Por partir de R$ 26.900, virou uma das melhores motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil para quem busca dirigibilidade mais agressiva.

3. Royal Enfield Guerrilla 450 – A urbana forte que surpreendeu

A Royal Enfield Guerrilla 450 é a roadster que une estilo, agilidade e autenticidade. Criada para a cidade, mas sempre pronta para a estrada.Foto/Divulgação

A Guerrilla 450 é um dos modelos mais recentes da Royal Enfield e já se tornou uma das motos mais comentadas de 2025. Seu motor de 452 cc entrega 40 cv e torque de 4,0 kgfm, trazendo um comportamento bem equilibrado tanto na cidade quanto na estrada.

O que mais chama atenção

Painel TFT colorido

Navegação baseada em Google Maps

Iluminação full LED

Modos de pilotagem

Estilo naked moderno

Com preço inicial a partir de R$ 28.990, entrou imediatamente na lista das melhores motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil.

4. Royal Enfield Himalayan 450 – A trail para quem quer viajar

Royal Enfield Himalayan 450 é uma moto de aventura que mantém a essência do puro motociclismo, oferecendo capacidade, versatilidade e confiabilidade para qualquer terreno. Foto/Divulgação

Com a mesma motorização da Guerrilla, a Himalayan 450 é a queridinha dos aventureiros que querem um modelo pronto para trilhas mais leves e viagens longas.

Por que ela se destaca

Suspensões de longo curso

Rodas raiadas aro 21 e 17

Painel TFT com navegação

ABS comutável

Versão de entrada por R$ 29.990

É a opção trail mais completa da categoria das motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil.

5. Triumph Speed 400 – A clássica moderna acessível

A Speed 400 traz o estilo custom despojado inconfundível da Triumph, a manobrabilidade ágil, o desempenho responsivo e a melhor qualidade da categoria, para um novo tipo de piloto.

A inglesa Speed 400 virou um marco no país por trazer acabamento premium a um preço competitivo. Seu motor de 398 cc entrega 40 cv e 3,8 kgfm de torque, com câmbio de seis marchas.

Diferenciais

Visual retrô com toque esportivo

Suspensão invertida de 43 mm

ABS de dois canais

Controle de tração

Painel com velocímetro analógico e LCD

Com valor sugerido de R$ 29.990, entrou facilmente na lista das motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil.

Por fim, não fazendo parte das 400, mas não poderia deixar de fora a Kawasaki Ninja 300.

6. Kawasaki Ninja 300 – A esportiva que resiste ao tempo

a Ninja 300 foi projetado para oferecer aos pilotos uma performance, qualidade de condução e conforto além de sua classe.Foto/Divulgação

Mesmo não sendo um lançamento, a Ninja 300 ainda figura entre as opções mais interessantes para quem busca uma esportiva acessível com motor bicilíndrico.

Pontos fortes

Motor de 296 cc que rende 39 cv

Embreagem assistida e deslizante

ABS de série

Design carenado aerodinâmico

Na prática, a Ninja está sempre na beirada dos R$ 30 mil, dependendo da tabela Fipe e das promoções.

Dicas para escolher a melhor moto de média cilindrada

Ao escolher uma moto de média cilindrada, avalie o uso: urbano, estrada, aventura ou touring.

Cada perfil exige características específicas para desempenho e conforto.

Considere tecnologias essenciais como ABS, modos de pilotagem e painel digital para maior segurança e conectividade.

O peso e a capacidade do tanque também influenciam na agilidade e autonomia da moto.

Por fim, priorize marcas com bom suporte e facilidade de manutenção no Brasil para garantia e economia.

Qual seu perfil?

Se o foco for custo-benefício puro, a Bajaj Dominar 400 é imbatível.

é imbatível. Se a prioridade é tecnologia, a NS 400Z vence.

vence. Se você quer estilo e modernidade, a Triumph Speed 400 domina.

domina. Para uso misto com aventuras, a Himalayan 450 fica no topo.

fica no topo. Para uso urbano equilibrado, a Guerrilla 450 se destaca.

se destaca. Para quem busca uma esportiva acessível com visual carenado e ótimo desempenho, a Kawasaki Ninja 300 é a melhor opção nessa faixa, oferecendo a experiência esportiva mais pura entre as motos de até R$ 30 mil

O mais importante é que a categoria de motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil nunca esteve tão forte. A decisão agora depende apenas do estilo que mais combina com você.

