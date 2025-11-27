5 Motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil: preço, desempenho e o que realmente vale a pena

Confira as melhores motos de 400cc até R$ 30 mil. Comparativo completo com desempenho, tecnologia, consumo e custo-benefício.
Se você está pesquisando motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil, provavelmente já percebeu que esse segmento tem crescido rápido no Brasil. E não é por acaso. Com mais potência que as motos de entrada e muito mais tecnologia embarcada, essa faixa conquistou um espaço especial entre quem quer evoluir na pilotagem sem comprometer o orçamento.
Nos últimos dois anos, o mercado ficou ainda mais interessante com lançamentos de Bajaj, Royal Enfield, Triumph, além de outras marcas que ampliaram o leque de opções. E isso muda literalmente o jogo para o consumidor, que hoje consegue comprar uma moto de média cilindrada com pacote técnico digno de modelos muito mais caros.
Confira abaixo as motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil que estão dominando o interesse dos brasileiros.
O Crescimento das Motocicletas de Média Cilindrada
As motocicletas de média cilindrada ganharam grande destaque em 2024.
Segundo dados da Abraciclo, foram produzidas 327.746 unidades nesse segmento, o que representa 18,7% do total nacional.
As motos entre 161 cm³ e 449 cm³ registraram alta de 25,9% nas vendas em relação a 2023, um crescimento expressivo que evidencia o interesse do mercado.
Esse salto comprova que o segmento médio supera as motos populares ao entregar mais tecnologia e desempenho.
Fabricantes do Polo Industrial de Manaus intensificam investimentos para atender à demanda crescente, com lançamentos como a Bajaj Dominar NS 400Z e a Royal Enfield Guerrilla 450.
Assim, o mercado de motos entre 400 cc e 450 cc tornou-se o foco, refletindo a importância crescente desse nicho dentro do universo motociclístico brasileiro.
O que esperar das motos de 400cc?
Antes de conhecer os modelos, vale entender o porquê dessa categoria estar tão forte.
- São motos com motores entre 373 cc e 452 cc
- Oferecem desempenho suficiente para estrada
- Cada vez mais contam com iluminação full LED
- Começam a oferecer controle de tração, modos de pilotagem e conectividade
- Têm ABS de série
- Custam menos que muitas motos de 300 cc há pouco tempo
Esse pacote colocou as motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil como o melhor equilíbrio entre desempenho e preço no país.
1. Bajaj Dominar 400 – A melhor relação custo-benefício
A Bajaj Dominar 400, premiada, potente e líder de vendas deixou de ser promessa e se consolidou como uma das motos mais vendidas da Bajaj no país. Com motor monocilíndrico de 373 cc, 40 cv e câmbio de seis marchas, ela entrega desempenho muito próximo de motos maiores, mas com preço base em torno de R$ 26 mil a R$ 26,5 mil.
Por que vale a pena
- Iluminação full LED
- Suspensão dianteira invertida
- ABS de dois canais
- Painel em duas telas
- Pilotagem confortável para estrada
- Excelente custo por cilindrada
Para quem quer entrar no universo das motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil, a Dominar é geralmente o ponto de partida ideal.
2. Bajaj Dominar NS400Z – Esportividade acessível
A recém-chegada Dominar NS 400Z 2026 desembarca no Brasil com proposta de alto custo-benefício e usando o mesmo motor da Dominar tradicional, mas é mais leve e mais ágil graças aos seus 174 kg em ordem de marcha. Além disso, traz um pacote eletrônico raríssimo por esse preço:
Destaques
- Quatro modos de pilotagem
- Controle de tração
- Suspensão dianteira invertida
- Painel digital moderno
- Estilo naked esportivo
Por partir de R$ 26.900, virou uma das melhores motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil para quem busca dirigibilidade mais agressiva.
3. Royal Enfield Guerrilla 450 – A urbana forte que surpreendeu
A Guerrilla 450 é um dos modelos mais recentes da Royal Enfield e já se tornou uma das motos mais comentadas de 2025. Seu motor de 452 cc entrega 40 cv e torque de 4,0 kgfm, trazendo um comportamento bem equilibrado tanto na cidade quanto na estrada.
O que mais chama atenção
- Painel TFT colorido
- Navegação baseada em Google Maps
- Iluminação full LED
- Modos de pilotagem
- Estilo naked moderno
Com preço inicial a partir de R$ 28.990, entrou imediatamente na lista das melhores motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil.
4. Royal Enfield Himalayan 450 – A trail para quem quer viajar
Com a mesma motorização da Guerrilla, a Himalayan 450 é a queridinha dos aventureiros que querem um modelo pronto para trilhas mais leves e viagens longas.
Por que ela se destaca
- Suspensões de longo curso
- Rodas raiadas aro 21 e 17
- Painel TFT com navegação
- ABS comutável
- Versão de entrada por R$ 29.990
É a opção trail mais completa da categoria das motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil.
5. Triumph Speed 400 – A clássica moderna acessível
A inglesa Speed 400 virou um marco no país por trazer acabamento premium a um preço competitivo. Seu motor de 398 cc entrega 40 cv e 3,8 kgfm de torque, com câmbio de seis marchas.
Diferenciais
- Visual retrô com toque esportivo
- Suspensão invertida de 43 mm
- ABS de dois canais
- Controle de tração
- Painel com velocímetro analógico e LCD
Com valor sugerido de R$ 29.990, entrou facilmente na lista das motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil.
Por fim, não fazendo parte das 400, mas não poderia deixar de fora a Kawasaki Ninja 300.
6. Kawasaki Ninja 300 – A esportiva que resiste ao tempo
Mesmo não sendo um lançamento, a Ninja 300 ainda figura entre as opções mais interessantes para quem busca uma esportiva acessível com motor bicilíndrico.
Pontos fortes
- Motor de 296 cc que rende 39 cv
- Embreagem assistida e deslizante
- ABS de série
- Design carenado aerodinâmico
Na prática, a Ninja está sempre na beirada dos R$ 30 mil, dependendo da tabela Fipe e das promoções.
Dicas para escolher a melhor moto de média cilindrada
Ao escolher uma moto de média cilindrada, avalie o uso: urbano, estrada, aventura ou touring.
Cada perfil exige características específicas para desempenho e conforto.
Considere tecnologias essenciais como ABS, modos de pilotagem e painel digital para maior segurança e conectividade.
O peso e a capacidade do tanque também influenciam na agilidade e autonomia da moto.
Por fim, priorize marcas com bom suporte e facilidade de manutenção no Brasil para garantia e economia.
Qual seu perfil?
- Se o foco for custo-benefício puro, a Bajaj Dominar 400 é imbatível.
- Se a prioridade é tecnologia, a NS 400Z vence.
- Se você quer estilo e modernidade, a Triumph Speed 400 domina.
- Para uso misto com aventuras, a Himalayan 450 fica no topo.
- Para uso urbano equilibrado, a Guerrilla 450 se destaca.
- Para quem busca uma esportiva acessível com visual carenado e ótimo desempenho, a Kawasaki Ninja 300 é a melhor opção nessa faixa, oferecendo a experiência esportiva mais pura entre as motos de até R$ 30 mil
O mais importante é que a categoria de motos de 400cc modelos de até R$ 30 mil nunca esteve tão forte. A decisão agora depende apenas do estilo que mais combina com você.
