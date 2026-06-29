Mesários das Eleições 2026 têm 3 dias úteis para confirmar convocação e evitar golpe

TRE-SP começou a enviar os e-mails de convocação e orienta os chamados a validar a nomeação apenas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

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Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 29/06/2026, às 23:40

Atualizado: 30/06/2026, s 00:00

Pessoa confere e-mail de convocação de mesário no notebook e no celular.

Quem foi convocado para atuar como mesário nas Eleições 2026 em São Paulo precisa conferir o e-mail com atenção. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo informou que a confirmação da nomeação deve ser feita em até três dias úteis após o recebimento da mensagem.

O aviso exige cuidado porque envolve link, código de validação, dados eleitorais e acesso digital. O TRE-SP reforça que mensagens falsas podem tentar imitar a comunicação oficial para capturar informações pessoais.

A recomendação principal é simples: antes de clicar em qualquer link, o convocado deve verificar se o endereço leva ao site oficial da Justiça Eleitoral. Em caso de dúvida, o caminho mais seguro é entrar diretamente no portal do TRE-SP.

Como funciona a convocação dos mesários

A convocação está sendo enviada exclusivamente por e-mail. Segundo o TRE-SP, a mensagem padronizada informa a função que será exercida, o local de atuação, as datas, os horários de comparecimento, o link para a área do colaborador e o código de confirmação.

O prazo começa a contar após o recebimento da mensagem. A pessoa convocada tem até três dias úteis para acessar a página oficial e confirmar a nomeação.

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Esse prazo curto torna a checagem mais importante. Quem deixa para depois pode esquecer, confundir uma mensagem legítima com fraude ou clicar em endereço suspeito por pressa.

Onde confirmar a nomeação com segurança

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A confirmação deve ser feita pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral. O convocado pode acessar o site do TRE-SP, procurar a área de convocação de mesários e validar a nomeação com o número do título de eleitor e o código recebido por e-mail.

Também é possível usar a conta Gov.br. Nesse caso, não é necessário informar o código encaminhado na mensagem.

A Justiça Eleitoral também oferece outros serviços digitais úteis ao eleitor, como emissão de documentos e consultas online. O cuidado com esses acessos ajuda a evitar perda de prazo, exposição de dados e problemas em procedimentos ligados ao período eleitoral.

Sinais de mensagem falsa

Eleitor Acessa Site Oficial Da Justiça Eleitoral Para Validar Convocação De Mesário.
Confirmação pode ser feita pelo portal do TRE-SP, Autoatendimento Eleitoral ou Gov.br.

O TRE-SP orienta atenção especial antes de abrir qualquer link recebido por e-mail ou outros canais. Algumas características podem indicar tentativa de golpe.

Fique atento a mensagens com:

• erro de ortografia
• linguagem de urgência exagerada
• pedido incomum de dados pessoais
• solicitação de pagamento
• link com endereço diferente do portal oficial
• página que não pertence à Justiça Eleitoral
• promessa de vantagem fora dos canais institucionais

No computador, a recomendação é passar o cursor do mouse sobre o link antes de clicar. Pelo celular, o usuário pode pressionar o endereço por alguns segundos para visualizar a URL completa.

Se o endereço parecer estranho, não abra. A melhor alternativa é acessar o site oficial manualmente pelo navegador.

O que fazer ao receber o e-mail

Quem recebeu a convocação pode seguir um roteiro simples para reduzir o risco de erro.

Confira os principais passos:

• leia a mensagem com calma
• evite clicar imediatamente no link
• entre diretamente no site do TRE-SP
• procure a opção de convocação de mesários
• separe o número do título de eleitor
• use o código do e-mail apenas no ambiente oficial
• acesse com Gov.br, se preferir
• guarde comprovante da confirmação
• procure o cartório eleitoral ou ligue para 148 em caso de dúvida

Esse cuidado protege dados pessoais e evita que o convocado perca o prazo de três dias úteis.

Benefícios para quem atua como mesário

A atuação como mesário também garante benefícios. O TRE-SP informa que a área de Autoatendimento Eleitoral permite consultar local de trabalho, acompanhar treinamentos e obter a declaração de atuação após as eleições.

A função pode gerar folgas trabalhistas conforme as regras da Justiça Eleitoral. Também há auxílio-alimentação fixado para o pleito.

Esses pontos tornam a confirmação importante não apenas como obrigação eleitoral, mas também como etapa ligada à rotina profissional, organização de documentos e planejamento de quem foi chamado.

Atenção ao prazo evita prejuízo e insegurança

A convocação de mesários reúne três pontos sensíveis para o leitor: prazo curto, dados pessoais e risco de fraude digital.

Quem confirma pelo canal correto evita exposição de informações, reduz o risco de cair em página falsa e mantém a situação regular para atuar nas Eleições 2026.

Em caso de dúvida, a orientação é procurar o cartório eleitoral responsável ou usar a Central de Atendimento ao Eleitor pelo telefone 148.

Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

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