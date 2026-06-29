Mesários das Eleições 2026 têm 3 dias úteis para confirmar convocação e evitar golpe

Quem foi convocado para atuar como mesário nas Eleições 2026 em São Paulo precisa conferir o e-mail com atenção. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo informou que a confirmação da nomeação deve ser feita em até três dias úteis após o recebimento da mensagem.

O aviso exige cuidado porque envolve link, código de validação, dados eleitorais e acesso digital. O TRE-SP reforça que mensagens falsas podem tentar imitar a comunicação oficial para capturar informações pessoais.

A recomendação principal é simples: antes de clicar em qualquer link, o convocado deve verificar se o endereço leva ao site oficial da Justiça Eleitoral. Em caso de dúvida, o caminho mais seguro é entrar diretamente no portal do TRE-SP.

Como funciona a convocação dos mesários

A convocação está sendo enviada exclusivamente por e-mail. Segundo o TRE-SP, a mensagem padronizada informa a função que será exercida, o local de atuação, as datas, os horários de comparecimento, o link para a área do colaborador e o código de confirmação.

O prazo começa a contar após o recebimento da mensagem. A pessoa convocada tem até três dias úteis para acessar a página oficial e confirmar a nomeação.

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Esse prazo curto torna a checagem mais importante. Quem deixa para depois pode esquecer, confundir uma mensagem legítima com fraude ou clicar em endereço suspeito por pressa.

Onde confirmar a nomeação com segurança

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A confirmação deve ser feita pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral. O convocado pode acessar o site do TRE-SP, procurar a área de convocação de mesários e validar a nomeação com o número do título de eleitor e o código recebido por e-mail.

Também é possível usar a conta Gov.br. Nesse caso, não é necessário informar o código encaminhado na mensagem.

A Justiça Eleitoral também oferece outros serviços digitais úteis ao eleitor, como emissão de documentos e consultas online. O cuidado com esses acessos ajuda a evitar perda de prazo, exposição de dados e problemas em procedimentos ligados ao período eleitoral.

Sinais de mensagem falsa

Confirmação pode ser feita pelo portal do TRE-SP, Autoatendimento Eleitoral ou Gov.br.

O TRE-SP orienta atenção especial antes de abrir qualquer link recebido por e-mail ou outros canais. Algumas características podem indicar tentativa de golpe.

Fique atento a mensagens com:

• erro de ortografia

• linguagem de urgência exagerada

• pedido incomum de dados pessoais

• solicitação de pagamento

• link com endereço diferente do portal oficial

• página que não pertence à Justiça Eleitoral

• promessa de vantagem fora dos canais institucionais

No computador, a recomendação é passar o cursor do mouse sobre o link antes de clicar. Pelo celular, o usuário pode pressionar o endereço por alguns segundos para visualizar a URL completa.

Se o endereço parecer estranho, não abra. A melhor alternativa é acessar o site oficial manualmente pelo navegador.

O que fazer ao receber o e-mail

Quem recebeu a convocação pode seguir um roteiro simples para reduzir o risco de erro.

Confira os principais passos:

• leia a mensagem com calma

• evite clicar imediatamente no link

• entre diretamente no site do TRE-SP

• procure a opção de convocação de mesários

• separe o número do título de eleitor

• use o código do e-mail apenas no ambiente oficial

• acesse com Gov.br, se preferir

• guarde comprovante da confirmação

• procure o cartório eleitoral ou ligue para 148 em caso de dúvida

Esse cuidado protege dados pessoais e evita que o convocado perca o prazo de três dias úteis.

Benefícios para quem atua como mesário

A atuação como mesário também garante benefícios. O TRE-SP informa que a área de Autoatendimento Eleitoral permite consultar local de trabalho, acompanhar treinamentos e obter a declaração de atuação após as eleições.

A função pode gerar folgas trabalhistas conforme as regras da Justiça Eleitoral. Também há auxílio-alimentação fixado para o pleito.

Esses pontos tornam a confirmação importante não apenas como obrigação eleitoral, mas também como etapa ligada à rotina profissional, organização de documentos e planejamento de quem foi chamado.

Atenção ao prazo evita prejuízo e insegurança

A convocação de mesários reúne três pontos sensíveis para o leitor: prazo curto, dados pessoais e risco de fraude digital.

Quem confirma pelo canal correto evita exposição de informações, reduz o risco de cair em página falsa e mantém a situação regular para atuar nas Eleições 2026.

Em caso de dúvida, a orientação é procurar o cartório eleitoral responsável ou usar a Central de Atendimento ao Eleitor pelo telefone 148.