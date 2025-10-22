Mês da Consciência Negra na Casa Natura Musical

Foto: Matheus Aguiar A programação traz artistas representantes da pluralidade musical afro-brasileira Novembro vem ai. O mês da Consciência Negra, […]

Foto: Matheus Aguiar

A programação traz artistas representantes da pluralidade musical afro-brasileira

Novembro vem ai. O mês da Consciência Negra, celebrado no dia 20, terá diversos shows reunindo artistas que representam a pluralidade da música afro-brasileira e da diáspora africana. Um dos espaços mais sensíveis à esta questão é a Casa Natura Musical, em São Paulo.

O palco da zona oeste tem programação especial com música de alto nível e dos mais variados estilos: do samba ao rap, do forró à música eletrônica, com encontros entre culturas da força da nova geração celebrando a ancestralidade.

Vale muito a pena conhecer o trampo de Ajuliacosta que sobe ao palco da Casa Natura Musical nos dias 6 e 7 de novembro. A multi-artista atua em várias áreas e, além de rapper, é compositora, empreendedora, empresária e estilista. Nascida em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, Ajuliacosta iniciou a trajetória musical em batalhas de rima na cidade natal, lançando de forma independente as primeiras canções há cinco anos.

Porém, antes de lançar o primeiro registro discográfico, criou sua própria marca de roupas a “AJULIACOSTA$HOP”, visando fortalecer as estéticas pretas e periféricas, tendo no catálogo modelos obesas, diversas etnias e roupas para corpos variados.

Voltando à música o primeiro álbum da jovem mogiana, “Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva”, lançado em 2022, teve reconhecimento de crítica e público. Nas plataformas digitais o disco ultrapassou 40 milhões de views e audições evidenciando que Ajuliacosta é nome promissor da nova geração da nossa música.

Em 2024 ela lançou “Novo Testamento” com 11 canções as quais trazem o rap, que flui com naturalidade nas veias da jovem, transitando entre o boombap clássico oitentista, o trap contemporâneo em letras contundentes e críticas sociais.

Nomes de peso da black music nacional como Alt Niss, KL Jay e Mu540 particparam de “Novo Testamento”, evidenciando a ideia de que a verdadeira revolução vem de dentro pra fora.

Na Casa Natura Musical Ajuliacosta traz repertório com novas e antigas canções, entre elas, “Toc Toc Toc”, “Sob a Luz do seu Olhar”, “Ele Vai Gostar”, “Dharma”, “O que a Julia Vai Ser?”, “Eles Me Odeiam”, “Liberdade”, “Pense Como uma Diva” e “Fiel a Mim”.

SERVIÇO

Ajuliacosta

Show: Novo Testamento

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Dia 6 de novembro – quinta-feira – 21 horas

Dia 7 de novembro – sexta-feira – 21 horas

Classificação: 18 anos

Ingressos entre R$ 30,00 e R$ 200,00

Inf: sympla.com