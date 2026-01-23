Mercado Livre abre 500 vagas em Cajamar com oportunidades para moradores da região

Contratações em regime CLT são para Auxiliar de Logística e incluem candidatos de cidades vizinhas

O Mercado Livre anunciou a abertura de 500 vagas de emprego em seu centro de distribuição localizado em Cajamar. As oportunidades são para a função de Auxiliar de Logística, com contratação efetiva em regime CLT, e fazem parte do reforço operacional da empresa para atender à demanda do comércio eletrônico na região.

As vagas são voltadas prioritariamente a moradores de Cajamar e municípios do entorno, ampliando o acesso ao mercado de trabalho local. O polo logístico da empresa é considerado um dos mais estratégicos do estado de São Paulo e concentra grande volume de processamento e distribuição de mercadorias.

Função e atividades desempenhadas

Os profissionais contratados irão atuar em atividades operacionais do centro de distribuição, como recebimento e conferência de produtos, separação de pedidos, embalagem, etiquetagem e preparação de mercadorias para expedição. O trabalho é realizado de forma presencial, seguindo padrões de segurança e organização adotados pela empresa.

A operação funciona em escala de turnos, com possibilidade de horários pela manhã, tarde ou noite, conforme a necessidade da unidade.

Requisitos para participação

Para concorrer às vagas, os candidatos devem atender a alguns critérios básicos, entre eles:

Ensino Fundamental completo ou nível de escolaridade superior.

Disponibilidade para atuar presencialmente no centro de distribuição em Cajamar.

Flexibilidade de horário para trabalho em turnos.

Condições físicas compatíveis com atividades operacionais de logística.

Cidades da região contempladas

Além de Cajamar, o processo seletivo contempla candidatos de cidades vizinhas, como Osasco, Carapicuíba, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Jundiaí, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. A estratégia busca fortalecer a contratação de mão de obra regional, reduzindo deslocamentos longos e incentivando o desenvolvimento econômico local.

Benefícios e condições de trabalho

Os profissionais contratados em regime CLT terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui assistência médica, assistência odontológica, vale-alimentação ou vale-refeição, seguro de vida, auxílio-creche e transporte, além de refeição no local, conforme a política da unidade.

A empresa também destaca a possibilidade de crescimento profissional, com programas internos de desenvolvimento e oportunidades de progressão de carreira dentro da área de logística.

O centro de distribuição de Cajamar é um dos principais hubs do Mercado Livre no Brasil, com operação contínua e uso de tecnologia para otimizar o processamento de pedidos. A abertura das vagas representa impacto direto na geração de empregos e no fortalecimento do setor logístico na região.

