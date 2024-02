Marisa Orth estreia primeiro solo no teatro

Foto: Marcos Mesquita

Atriz protagoniza espetáculo inspirado na biografia de Barbara Gancia

A partir de 1° de março o Teatro Bravos, zona oeste de São Paulo, recebe a nova temporada de “Bárbara”. Idealizada/dirigida por Bruno Guida e dramaturgia de Michelle Ferreira a montagem é livremente inspirada no livro “A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência” (Editora Planeta), lançado em 2020.

Autobiografia da escritora e jornalista Barbara Gancia a obra mostra sem pudores como ela lutou contra o alcoolismo por décadas, estando livre do vício há quinze anos.

Super produção, “Bárbara” é o primeiro espetáculo solo de Marisa Orth, conhecida por interpretar a destrambelhada Magda no “Sai de baixo”, famoso seriado da Rede Globo da década de 90.

Com figurinos caprichados de Fause Haten, direção de arte de Gringo Cardia e trilha sonora de André Abujamra, o espetáculo apresenta recursos cênicos simples, jogando com a plateia com elementos que só o teatro oferece.

Bruno Guida e Michelle Ferreira encararam o desafio de não realizar uma simples transposição para o palco. Mesclando histórias expostas no livro e outras ficcionais criaram uma encenação simples cujo resultado privilegiou o trabalho de Marisa Orth, numa intepretação forte, emocionante e cômica.

“Como encenar algo já definitivo e tão bem relatado em um livro? Ao mesmo tempo em que a gente pensava nisso, sempre houve a certeza de que ‘A Saideira’ possui uma força cênica e precisava ganhar o palco para tocar outros públicos”, diz Marisa Orth.

“Bárbara vai ser um exercício para mim de multitarefas, eu como atriz posso estar me exercitando, em tantas frequências: tem bastante humor, tem papo reto com a plateia, tem um trabalho de composição corporal, explorando coisas que eu sempre desejei fazer e mesmo assim é uma peça simples, é uma peça de ‘contação’ de uma história que a gente achou relevante, emocionante e que nos inspirou a criar uma outra história. Estou muito entusiasmada”, conclui a atriz.

SERVIÇO

BÁRBARA com Marisa Orth

Temporada: de 01 de março a 29 de abril de 2024

(Excepcionalmente dias 05, 06 e 07 de abril não haverá espetáculo)

Horários: Sextas-feiras e sábados, às 21h; domingos, às 18h

Teatro Bravos

Endereço: Complexo Aché Cultural

Rua Coropés, 88 – Pinheiros

Capacidade: 611 lugares

Classificação etária: 14 anos

Site: https://bileto.sympla.com.br/event/90122

INGRESSOS

Premium R$ 120,00 (inteira)

Inferior R$ 100,00 (inteira)

Funcionamento da Bilheteria

De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo

Telefone: (11) 99008-4859.

O Teatro possui acessibilidade e ar-condicionado.