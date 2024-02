Criolo se apresenta no Teatro Porto

Foto: Helder Fruteira

No próximo dia 23 de fevereiro o Teatro Porto, região central de São Paulo, recebe em apresentação única o rapper, compositor e ator Criolo.

Paulistano, Kleber Cavalcante Gomes, seu nome de batismo, mostra o show “Samba Só” no qual canta composições autorais dedicadas ao ritmo mais brasileiro e que faz parte de sua formação musical. Comemorando 18 anos de trajetória iniciada em 2006 com o disco “Ainda há tempo”, Criolo interpretará versões de clássicos imortais de sambistas que admira, além das próprias.

No repertório, sobretudo canções do álbum “Espiral de Ilusão”, de 2017, dedicado totalmente ao samba. Sobre essa ligação com o ritmo o cantor diz nutrir um carinho muito grande.

“Música é muito forte e samba é algo muito especial pra nós, pra todo nosso povo, pra nossa cidade, pra minha família. Muita coisa me visitou e desaguou em forma de samba sem que eu pedisse. As músicas começaram a ser um martelo e um formão, que visita a carne e o coração”, explicou Criolo.

Vencedor em várias premiações, entre elas, o Prêmio de Música Brasileira, em 2018, como melhor cantor de samba, o paulistano recebeu duas indicações ao Grammy Latino, em 2019.

Entre outras estão no repertório “Menino Mimado”, “Espiral de Ilusão” e “Fermento pra Massa”, essa última do disco “Convoque seu Buda”, lançado em 2014.

SERVIÇO

Criolo Samba Só

Dia 23 de fevereiro, sexta-feira, às 20h.

Ingressos: R$ 120,00 plateia / R$ 90,00 balcão e frisas.

Classificação: Livre.

Duração:60 minutos.

TEATRO PORTO

Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos – São Paulo.

Telefone (11) 3366.8700

Bilheteria:

Aberta somente nos dias de espetáculo, duas horas antes da atração.

Clientes Porto Seguro Bank mais acompanhante têm 50% de desconto.

Clientes Porto mais acompanhante têm 30% de desconto.

Vendas: www.sympla.com.br/teatroporto

Capacidade: 508 lugares.

Formas de pagamento: Cartão de crédito e débito (Visa, Mastercard, Elo e Diners).

Acessibilidade:10 lugares para cadeirantes e 5 cadeiras para obesos.

Estacionamento no local: Gratuito para clientes do Teatro Porto.