Tributo a Elvis Presley em São Paulo

Foto: Divulgação

No próximo dia 24 de fevereiro o Tokio Marine Hall recebe em apresentação única a “Elvis Experience”. O show presta homenagem a Elvis Presley (1935-1977) o Rei do Rock que ao longo dos anos tem sido reverenciado por seus milhares de fãs.

“Elvis Experience” é protagonizado pelo cantor norte-americano Dean Z, reconhecido como o mais completo tributo a Elvis do planeta. Z está em turnê por nosso país e fará várias apresentações nos estados do Sul e Sudeste.

Mais que um show “Elvis Experience” é uma imersão completa na vida e obra do intérprete de “Suspicious Mind”. Inicia na década de 50, quando explodiu como fenômeno musical, até as lendárias performances em Las Vegas, nos anos 70.

Dean Z usa figurinos idênticos aos originais, com uma banda poderosa tocando fielmente os clássicos de Elvis e projeções nos telões reproduzindo vídeos do Rei.

No setlist estão “It’s Now or Never”, “Jailhouse Rock”, “You are Always On My Mind”, “Love Me Tender” e “Little Less Conversation”.

SERVIÇO

Elvis Experience com Dean Z

Dia 24 de fevereiro – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – SP

Classificação: 16 anos

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/elvis-experience/