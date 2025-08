Marina Lima na Casa Natura Musical

Foto: VEVO Youtube

A cantora encerra a turnê Rota 69 celebrando quarenta e cinco anos de carreira

Grande representante da música brasileira, indo muito além do pop-rock, Marina Lima faz duas apresentações na Casa Natura Musical, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de agosto. A cantora, compositora e guitarrista sobe ao palco da zona oeste encerrando a turnê “Rota 69” a qual faz referência à rodovia norte-americana Rota 66, símbolo de rebeldia, juventude e liberdade, assim como aos 69 anos da artista carioca.

Chegando aos 70 anos no próximo dia 17 de setembro, Marina Lima lançou o primeiro álbum, “Simples Como Fogo”, em 1979. Porém, o sucesso veio na década seguinte como uma das grandes referências do rock oitentista, musicando letras e poesias do irmão Antônio Cícero (1945-2024), além de parcerias com nomes expressivos, entre eles, Erasmo Carlos (1941-2022), Lobão, Legião Urbana e Kiko Zambianchi.

A discografia da carioca traz 17 álbuns de estúdio, um EP e quatro discos ao vivo, como os emblemáticos “Olhos Felizes” (1980), “Fullgás” (1984), “Todas” (1985), “Virgem” (1987), “Próxima Parada” (1989), “Pierrot do Brasil” (1998), “Clímax” (2011) e “Novas Famílias” (2018).

Desde o início da carreira a cantora esteve à frente de questões como a celebração do amor entre mulheres e prazer sexual arregimentando muitos fãs. O repertório de “Rota 69” traz clássicos de Marina Lima, versões de artistas que vão de Billie Eilish a Rita Lee e Roberto de Carvalho e uma homenagem ao mano Antônio Cícero.

“Rota 69 é um show sobre a minha trajetória, sobre a minha rota até agora por aqui. Mas faz parte dessa rota alguém imenso, que permeou toda minha vida e obra: o Cícero partiu repentinamente para todos, para mim. Mas a presença dele está por toda parte. Nós fomos dois irmãos na vida e na arte. Nada de nós era estranho um para o outro. Eu compreendi o Cícero. Estou bem. Entendo meu irmão. Cícero foi coerente com tudo que pensava, desde o fim. Eu fico por aqui. Ainda me sinto potente pra próxima parada”, comentou a cantora sobre o irmão, falecido em outubro do ano passado.

Sempre acompanhada de grandes instrumentistas Marina será ladeada por Carol Mathias (baixo/teclados/sintetizadores/vocais), Giovanni Bizzotto (violão/vocal), Gustavo Corsi (guitarras), Arthur Kunz (bateria/ programações) e Carol Rangel (bailarina/coreografia).

Não devem ficar de fora os hits “Fullgás”, “À Francesa”, “Pra Começar”, “Eu Te Amo Você”, “Gata Todo Dia”, “Criança”, “Eu Não Sei Dançar”, “Mesmo Que Seja Eu”, “Uma Noite e ½”, “Cícero e Marina”, “Pé Na Tábua”, “Virgem” e “O Chamado”.

SERVIÇO

Marina Lima – Show Rota 69

Dias 22 e 23 de agosto – sexta-feira e sábado

Horário: 21 horas

Classificação: 18 anos

Casa Natura Musical – Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros, São Paulo

Ingressos a partir de R$ 70,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/marina-lima/