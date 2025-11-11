Livro: Cidade dos Pinheirais, a história de Caieiras escrito pela jornalista Celina Peres, emociona a cada linha, a cada fato e a cada foto

Uma obra rara que preserva a memória viva da “Cidade dos Pinheirais”: o livro Cidade dos Pinheirais, de Celina de Jorge Graziano Peres, reúne décadas de pesquisa, fotos inéditas e relatos que contam, com rigor e emoção, a História de Caieiras. Exemplares remanescentes à venda no Jornal Regional News.

Há cidades que vivem no presente, há cidades que sobrevivem no passado e há Caieiras, que decidiu lembrar para continuar crescendo.

Cidade dos Pinheirais — A Saga de uma Brava Gente é mais que um livro de história: é um documento afetivo e coletivo, uma peça de memória urbana e humana que atravessa gerações.

Escrito por Celina de Jorge Graziano Peres que tem uma longa história como: professora, jornalista e editora do Regional News, o livro Cidade dos Pinheirais retrata a essência de Caieiras e nasceu de uma vocação: ouvir, arquivar, comparar, certificar e narrar.

O resultado é uma obra de referência sobre a História de Caieiras, feita com o rigor de quem conhece a cidade por dentro e a responsabilidade de quem entende que a memória é um bem público.

Ele reúne personagens, fotografias, datas, lugares e tradições que compõem a identidade caieirense, antes que o tempo levasse junto as lembranças.

É memória. É pertencimento. É história viva.

É um gesto de amor. Um documento afetivo.

Um espelho onde gerações se reconhecem.

Quem é Celina de Jorge Graziano Peres: a jornalista que adotou uma cidade

Celina é jornalista e professora por formação. Há mais de três décadas, conduz o Regional News, jornal combativo e respeitado que se consolidou como fonte de memória e informação local.

Ela acompanhou as mudanças, registrou as histórias, ouviu vozes e preservou arquivos.

Sua rotina sempre foi esta:

visitar casas

entrevistar pessoas

recolher fotografias esquecidas

confirmar datas

comparar documentos

e dar nome às memórias.

Em vez de deixar a história se dissolver, ela organizou tudo em livro.

O que Caieiras sempre viveu, agora Caieiras pode contar.

Essa posição privilegiada permitiu a ela fazer o que poucos conseguiram: mapear as raízes de Caieiras e transformar lembranças dispersas em um acervo coerente com datas, rostos, ruas, histórias e documentos.

Entre entrevistas com moradores, garimpo fotográfico e a curadoria de arquivos particulares e institucionais, a autora construiu um mosaico raro sobre a cidade e sua gente.

O livro não é um compêndio frio de dados: é a voz da comunidade, o retrato do cotidiano, os ritos cívicos e religiosos, as primeiras escolas, os clubes, as fanfarras e as histórias de fé.

É o passado de Caieiras devolvido em alta nitidez e com responsabilidade histórica.

Como o livro foi escrito: método, rigor e o poder de reconhecer rostos

Cada fotografia foi tratada como documento vivo.

Celina identificou pessoas, conferiu nomes, revisou datas em cartórios, cruzou informações com familiares e arquivos públicos.

Muitas imagens antigas que circulavam sem identificação ganharam, finalmente, vida, contexto e voz.

Cada foto passou por um processo quase arqueológico:

identificação de pessoas;

verificação de datas;

cruzamento com arquivos públicos e familiares;

conferência de relatos orais;

Muitas imagens que circulavam sem contexto voltaram a ter:

nome

lugar

sentido

história

Isso é o que transforma o livro em fonte confiável e não apenas lembrança.

Essa curadoria faz toda a diferença, Celina devolve nome e história aos rostos, recriando o tecido social que formou a cidade.

Além disso, ela aborda o patrimônio material e imaterial, arquitetura, vias, espaços públicos, festas e tradições compondo um mapa da transformação urbana da cidade de Caieiras.

O livro mostra o que havia, o que mudou e por que mudou, revelando o desenvolvimento da cidade em cada camada.

A História de Caieiras em capítulos humanos

Da fábrica ao município: as raízes de uma comunidade

A Companhia Melhoramentos de São Paulo teve um impacto transformador e fundamental na formação e desenvolvimento da cidade de Caieiras.

A presença da fábrica de papel e celulose foi o motor principal que atraiu moradores, moldou a infraestrutura local e criou uma comunidade que, por muitas décadas, teve sua vida social e econômica diretamente ligada à empresa.

Resumindo, a Companhia Melhoramentos foi a “fábrica que mudou tudo” em Caieiras, atuando como a pedra angular sobre a qual a cidade foi construída e se desenvolveu.

A narrativa percorre os primeiros núcleos e as relações de trabalho e vizinhança.

O cotidiano se costura entre o apito da fábrica, a missa, a escola e o campo de futebol.

No centro de tudo, uma ideia de pertencimento: a Cidade dos Pinheirais, apelido que traduz a paisagem e o afeto.

Emancipação e civismo: quando o sonho vira cidade

O livro explica com clareza o processo de emancipação político-administrativa e como a população se reconheceu nesse novo destino.

Fotografias e documentos resgatam desfiles, atas e solenidades que moldaram o espírito cívico caieirense.

Esporte, cultura e fé: o cimento invisível

Caieiras é uma cidade de tradições, fanfarra, campeonatos, centros esportivos e festas religiosas formam o tripé da convivência social.

Essas manifestações revelam como o lazer, a educação e a fé moldaram o perfil de uma comunidade unida e orgulhosa de sua história.

A vida em páginas: imprensa, livros e o gesto de registrar

A autora também revisita a trajetória dos jornais e escritores locais.

O Regional News, fundado e dirigido por Celina, é um marco nessa história: referência contínua e confiável da vida pública e cultural da cidade.

Graças a esse trabalho, Caieiras se lê e se reconhece.

O que você encontra nesta obra (e por que colecionadores disputam seus exemplares)

Curadoria fotográfica rara: acervos familiares e institucionais identificados e organizados.

acervos familiares e institucionais identificados e organizados. Linha do tempo clara: marcos políticos, culturais e sociais em sequência histórica.

marcos políticos, culturais e sociais em sequência histórica. Comparativos urbanos: ruas, praças e edifícios “ontem e hoje”, em registros exclusivos.

ruas, praças e edifícios “ontem e hoje”, em registros exclusivos. Retratos de personagens: líderes, operários, educadores e comerciantes que moldaram a cidade.

líderes, operários, educadores e comerciantes que moldaram a cidade. Fontes verificadas: arquivos, jornais, atas e documentos públicos.

arquivos, jornais, atas e documentos públicos. Edição para guardar: ideal para bibliotecas, escolas e colecionadores.

Para quem este livro é indispensável

Moradores e descendentes que desejam preservar a memória familiar e local.

que desejam preservar a memória familiar e local. Professores e escolas interessados em trabalhar cidadania, história e urbanismo.

interessados em trabalhar cidadania, história e urbanismo. Pesquisadores e jornalistas que precisam de fontes confiáveis sobre a região.

que precisam de fontes confiáveis sobre a região. Gestores públicos e conselhos de cultura focados em políticas de preservação.

focados em políticas de preservação. Colecionadores que valorizam obras esgotadas e edições originais.

Se Caieiras é parte da sua história este livro é parte da sua identidade.

Por que adquirir agora mesmo

Livros como este não voltam facilmente ao mercado.

Os exemplares remanescentes de Cidade dos Pinheirais — A Saga de uma Brava Gente são uma oportunidade de ouro para quem quer possuir um pedaço da história real de Caieiras.

Cada exemplar é, literalmente, um arquivo impresso da cidade, um item que une valor cultural e histórico, e que tende a se tornar cada vez mais raro.

Leitura que emociona, pesquisa que ensina

Quem abre o livro reconhece rostos de infância, ruas de terra que viraram avenidas, festas e celebrações que resistem ao tempo.

Mas também encontra a precisão da jornalista, que cita fontes, datas e documentos com o cuidado de uma historiadora.

Essa mistura de emoção e rigor faz da obra uma leitura definitiva: é como assistir a um documentário em papel.

Como usar o livro em projetos e na sala de aula

Roteiros de bairro e oficinas de memória

Professores podem criar roteiros históricos, comparando fotos antigas e atuais, promovendo entrevistas com moradores e despertando o senso de pertencimento nos alunos.

Feiras culturais e podcasts

Cada capítulo oferece temas para produções audiovisuais e exposições: emancipação, imprensa, fé, esporte, indústria, urbanização.

É material ideal para transformar história local em aprendizado vivo.

Patrimônio e cidadania

O livro estimula a reflexão sobre o que preservar e por quê, ajudando a formar cidadãos conscientes do valor de sua cidade.

Trechos e temas que ficam na cabeça

As imagens de ontem e de hoje , revelando a transformação urbana.

, revelando a transformação urbana. Os desfiles e fanfarras , símbolos do orgulho caieirense.

, símbolos do orgulho caieirense. Os bastidores da imprensa local , com o papel do Regional News.

, com o papel do Regional News. Os personagens anônimos que construíram Caieiras com as próprias mãos.

que construíram Caieiras com as próprias mãos. As lideranças políticas e comunitárias retratadas em contexto.

Sobre a autora e sua credibilidade

A força de Celina de Jorge Graziano Peres está em sua constância e legitimidade.

Professora, jornalista e pesquisadora, ela publicou no Regional News de forma ininterrupta por mais de 30 anos, criando um acervo histórico inestimável.

Com Cidade dos Pinheirais, ela transforma essa trajetória em herança coletiva, uma obra para escolas, famílias e futuras gerações.

Onde adquirir os exemplares do livro?

Trata-se de uma tiragem limitada, procurada por historiadores, professores e colecionadores.

Se Caieiras faz parte da sua história, este livro é parte da sua memória.

Um livro para ler, guardar e legar

A história de uma cidade é maior do que qualquer obra, mas alguns livros conseguem conter sua alma.

Cidade dos Pinheirais faz isso com Caieiras.

É uma viagem pelas origens, pelos rostos e pelos sonhos de um povo que construiu sua própria liberdade.

Ao adquirir o livro, você leva para casa um testemunho de amor à cidade e um legado para as gerações futuras.

