Foto: Divulgação

A atriz e cantora paulistana interpreta repertório com arranjos inéditos e abordagem autoral

“Lilian Menezes canta Elis” é o show que rola dia 11 de fevereiro no Teatro Paulo Eiró, zona sul de São Paulo. No comando desta apresentação única está a cantora e atriz paulistana Lilian Menezes e integra as comemorações de 80 anos que Elis Regina completaria em 2025.

Com sólida carreira de mais de três décadas, Lilian Menezes se destacou em musicais de sucesso, entre eles, “Bem Sertanejo”, ao lado de Michel Teló. Porém, o grande salto se deu no premiado “Elis, A Musical”, no qual interpreta a Pimentinha há mais de dez anos.

“Lilian Menezes canta Elis” tem realização da Mistura de Artes, coprodução da Júpiter Conteúdo, apoio da Secretaria Municipal de Economia Criativa de São Paulo, por meio do PROMAC e patrocínio da BRQ. Além do show no Paulo Eiró, acontecerão mais cinco apresentações, todas gratuitas, nos equipamentos públicos em várias regiões da capital.

Segundo Lilian Menezes, o olhar artístico, pesquisa e admiração pela obra de Elis Regina foram empregados, não somente sobre a pessoa. “Isso me coloca no mesmo lugar do público, e me faz compartilhar histórias pessoais que foram embaladas pelas canções que ela interpretou”, explica a atriz e cantora.

Na direção musical do espetáculo está Marcelo Mariano, filho de César Camargo Mariano, que foi marido e parceiro histórico de Elis Regina. Mariano também assume o contrabaixo no palco ladeado por Conrado Goys (guitarra), Cuca Teixeira (bateria) e Renato Silva Junior (piano).

Durante quase duas horas Lilian Menezes solta a voz para grandes standards da Pimentinha como, “Águas de Março” (Tom Jobim), “Como Nossos Pais” (Belchior), “Aprendendo a Jogar” (Guilherme Arantes”, “O Bêbado e a Equilibrista” (João Bosco/Aldir Blanc) e “Atrás da Porta” (Francis Hime/Chico Buarque).

Os ingressos serão distribuídos pela internet e na bilheteria do Paulo Eiró. Confira abaixo.

SERVIÇO

Lilian Menezes canta Elis

Dia 11 de fevereiro – 20 horas

Duração: 100 minutos

Classificação: Livre

Entrada gratuita

Teatro Paulo Eiró

Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, São Paulo

Retirada de ingressos: reserva antecipada via Sympla e cota de ingressos distribuída na bilheteria uma hora antes do espetáculo.

Link para reservas https://bit.ly/3LTyKEu