Ligações familiares perigosas

Foto: André Stefano

Montagem inspirada em clássico de Eça de Queirós estreia em São Paulo

A partir desta sexta-feira, 12 de abril, o Teatro West Plaza recebe em curta temporada o espetáculo “Desejos – Quando a Vontade Fala Mais Forte”. O texto de Gabriel Veiga Castellani é inspirado em “O Primo Basílio”, uma das maiores obras da literatura em língua portuguesa, escrita pelo lusitano Eça de Queirós (1845-1900).

Castellani também dirige a montagem cujo elenco traz Andréa Costa, Cássia Roberta, Lia del Fiume, Fabi de Farias, João Guilherme, Luciano Pais, Tânia Gimenez, Thiago Rennó e Wendel Pinheiro. Do palco da zona oeste de São Paulo somos transportados ao século XIX onde vemos um cenário refinado com móveis originais da época e figurinos luxuosos assinados por Wendel Pinheiro retratando a burguesia portuguesa do período.

“Desejos – Quando a Vontade Fala Mais Forte” nos apresenta Luísa, jovem da alta sociedade portuguesa na segunda metade do século XIX. Casada com Jorge, homem mais velho e bem-sucedido empresário cairá nas teias do destino cedendo ao “desejo” que a atormenta.

Ao receber a visita de Basílio, primo com o qual conviveu na adolescência, Luísa se entrega intensamente de corpo e alma, passando a ser chantageada por ele.

O espetáculo fica em cartaz no Teatro West Plaza até 31 de maio somente com sessões às sextas-feiras.

SERVIÇO

Desejos – Quando a Vontade Fala Mais Forte

Dirigido e adaptado por Gabriel Veiga Castellani

Temporada: de 12 de abril a 31 de maio

Teatro West Plaza – Shopping West Plaza

Gênero: romance

Indicação etária: 14 anos

Duração: 100 min

Estreia: dia 12 de abril

Temporada: de 12 de abril à 31 de maio

Somente às sextas-feiras: 21 horas

Local: Teatro WestPlaza Shopping – Sala Laura Cardoso

Preço promocional: R$ 34,90