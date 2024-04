Tal mãe tal filho

Foto: Bob Wonfenson

Marília Gabriela estreia montagem teatral com o filho Theodoro Cochrane

A partir de 3 de maio o Teatro Unimed, em São Paulo, recebe o espetáculo “A última entrevista de Marília Gabriela”. No palco a apresentadora, jornalista e atriz contracena com o filho caçula Theodoro Cochrane essa comédia dramática escrita por Michelle Ferreira, direção de Bruno Guida e realização da Rega Início Produções Artísticas.

Abrindo a temporada 2024 do teatro da zona central paulistana “A última entrevista de Marília Gabriela” mostra em 70 minutos o que se passa durante um programa de entrevistas ao vivo. Ficção e realidade se “misturam e o que era pra ser apenas uma entrevista vira um jogo perigoso que revela os arquétipos da relação entre mãe e filho”.

Durante a peça várias questões recorrentes e muito atuais são postas à mesa como feminismo, conflitos geracionais, etarismo e a fronteira entre o público e o privado evidenciando a urgência do texto de Michelle Ferreira. Ali, frente à frente com Gabi e Theodoro, a plateia participa “ativamente da montagem, respondendo até o famoso bate-bola, marca registrada de Marília Gabriela”.

Mãe e filho são quase extensão um do outro. Brilhantes em suas áreas realizam uma excelente montagem mostrando alto potencial para emocionar.

Os ingressos para a temporada que vai até 28 de julho já estão à venda pelo www.sympla.com.br/teatrounimed

SERVIÇO

A Última Entrevista de Marília Gabriela

Comédia dramática com Marília Gabriela e Theodoro Cochrane

Teatro Unimed

Ed. Santos Augusta, Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo

Curta temporada: de 3 de maio a 28 de julho de 2024

Sextas e sábados, às 20h; domingos, às 18h

Preços: plateia – R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180,00 (inteira) | balcão – R$ 50,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira)

Clientes Unimed têm 50% de desconto com apresentação da carteirinha. Descontos não cumulativos.

Horários da Bilheteria: sextas e sábados, das 12h30 às 20h30. Domingos, das 10h30 às 18h30.

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

Capacidade: 240 lugares

Acessibilidade: Ingressos para cadeirantes e acompanhantes podem ser reservados pelo e-mail contato@teatrounimed.com.br

Estacionamento com valet terceirizado no local

Vendas pela internet: www.sympla.com.br/teatrounimed