Segura Peãozada

Foto: Divulgação

Villa Country faz esquenta pra Festa do Peão de Barretos

Embora só aconteça no segundo semestre, entre os dias 15 e 25 de agosto, a Festa do Peão de Barretos, interior de São Paulo, já agita a galera que curte rodeios, shows country/sertanejos e a azaração entre cowboys e cowgirls.

O maior evento de música sertaneja do Brasil chega à 69ª edição e os vaqueiros terão uma amostra no “esquenta” que a Villa Country, zona oeste de São Paulo, realiza na quinta-feira, 18 de abril.

Considerada a casa mais bem estrutura de nosso país voltada ao sertanejo/caipira, a VC recebe um cast irretocável com algumas das melhores duplas do momento tendo agora como embaixadores os irmãos César Menotti & Fabiano.

Com mais de duas décadas de estrada os manos iniciaram a trajetória cantando em bares de Belo Horizonte (MG), embora não sejam mineiros. César Menotti é de Itapira, interior de São Paulo, enquanto Fabiano nasceu em Califórnia no Paraná.

Estando entre as grandes duplas do Brasil, César Menotti & Fabiano lançaram álbuns emblemáticos como “.com você” e “Memórias Anos 80 & 90” e entre suas maiores canções estão “Para de Chorar”, “Máquina do Tempo”, “Horóscopo”, “Maluco por Você” e o megahit “Ciumenta”.

Os shows vão varar a madruga. Se apresentam, entre outros, Gabi Martins, Paula Mattos, Munhoz & Mariano e Hugo Pena & Gabriel.

SERVIÇO

Lançamento da Festa de Barretos 2024 com César Menotti e Fabiano

Data: 18 de abril de 2024 – quinta-feira

Classificação etária: 18 anos

Local: Villa Country – Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo

Abertura: 20 horas

Início: 23 horas

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/28574/ingressos-para-lancamento-barretos-2024-com-cesar-menotti-e-fabiano