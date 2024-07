Ilegalidade em Caieiras : mais uma licitação denunciada

Essa denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é das mais graves já feitas e pode acabar em perda de mandato do prefeito, assim como responsabilizar todos os funcionários municipais envolvidos

… Requerer apuração de descumprimento de preceitos constitucionais e de artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal referente a contratação de gráfica para confecção de impressos veiculado no PREGÃO ELETRÔNICO Edital nº 606/2024, em período vedado pela lei eleitoral, o Município de Caieiras lançou certame para aquisição de 2.468.000 flyers, 400.000 convites, 130.000 jornais, 200.000 folders, 100.000 cartazes, 230.000 revistas, com indícios de que o referido pregão seja direcionado para a empresa COP BEM GRAFICA EDITORA EIRELI EPP. Requer seja o presente expediente encaminhado para a douta e zelosa DF3, para o devido acompanhamento do Edital e eventual contratação, em razão das ilegalidades ora aduzidas”

Fonte: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo PROCESSO N. 0001519498924-0

Reprodução Jornal A Semana