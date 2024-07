Eleições 2024: Partidos definem datas das Convenções em Caieiras

As convenções partidárias para as eleições municipais de 2024 em Caieiras ocorrerão entre os dias 20 de julho e 5 de agosto

Partidos já definiram as datas e locais para a escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador e se preparam para escolher candidatos entre 20 de julho e 5 de agosto. Prazo final para registro é 15 de agosto.

As eleições municipais de 2024 em Caieiras já têm datas marcadas para as convenções partidárias. Esses eventos serão realizados entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, conforme determina a Lei da Reforma Política, Lei n° 13.165/2015. Durante as convenções, os filiados dos partidos irão definir os candidatos que disputarão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

A obrigatoriedade das convenções nesse período específico é uma exigência legal. Apenas os candidatos aprovados nesses eventos poderão concorrer nas eleições. Após a escolha dos nomes, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral.

Datas das Convenções em Caieiras

Domingo, 21 de julho:

PL, Republicanos, Progressistas, Podemos, União Brasil e PSDB:

Local: Espaço Torre, R. Nair Januário Varejão, 100, Morro Grande, Caieiras.

Horário: A partir das 10h.

Federação PT/PV/PCdoB, PDT, MDB, Solidariedade e Avante:

Local: E.E Walther Weiszflog, Av. dos Estudantes, 360 – Centro, Caieiras.

Horário: A partir das 9h.

Segunda-feira, 22 de julho:

PSDePSB:

Local: Sede do Clube Recreativo da Terceira Idade, R. João XXIII, 26, próximo à Praça Santo Antônio.

Horário: A partir das 19h.

Outros partidos ainda não informaram publicamente a data de suas convenções.

A Lei da Reforma Política também estabelece que os partidos devem seguir um cronograma rígido para todas as fases do processo eleitoral. Isso inclui a escolha dos candidatos, a formação de coligações e o registro das candidaturas.

As convenções partidárias são um momento decisivo para a definição dos rumos das eleições municipais. É durante essas reuniões que os partidos analisam o cenário político e decidem suas estratégias para a campanha.

Conforme o calendário, a realização das convenções e o registro das candidaturas devem ser feitos dentro dos prazos estabelecidos para que não haja impedimentos legais.

*Com informações de TSE.