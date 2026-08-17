Humberto Gessinger em São Paulo

Foto: Luigi Vieira

“Pra ser sincero”, Humberto Gessinger tá na “Infinita Highway” há muito mais tempo que “Fevereiro 13”. “Sem Piada Nem Textão”, o cantor, compositor e multi-instumentista mostra com suas canções que “Somos Quem Podemos Ser” para enfrentar “Toda Forma de Poder” lutando “Até o Fim”. Afinal, “Faz Parte”. Como numa fotografia “3×4”, cantando um “Refrão de Bolero” ou vasculhando os “Mapas do Acaso” ele atesta que o grande barato é “Ficar calmo em Estocolmo” ou em “Alexandria”. Gessinger é “Maioral” nessa “Terra de Gigantes”, com muita “Pose” e ligadão na “Parabólica”, turnê após turnê, o cara “Começa Tudo Outra Vez”. Sem dúvida, é poeta “Pra Caramba”.

Essa abertura, brincando com as canções de Humberto Gessinger, serviu para falar do show único que o gaúcho de Porto Alegre faz no Tokio Marine Hall neste sábado dia 22 de agosto. O multi-instrumentista volta à casa da zona sul, encerrando a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii”, formato desplugado celebrando o álbum homômino lançado em 2004 e “Acústicos Novos Horizontes”, de 2007.

À frente da banda, que surgiu em 1984, ladeado por amigos da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Gessinger gravou álbuns emblemáticos, iniciando a discografia com “Longe Demais das Capitais”, de 1986, tocando guitarra. A partir de “A Revolta dos Dândis”, de 1987, assumiu o contrabaixo.

Ao longo dessas quatro décadas o gaúcho mostrou talento empunhando outros instrumentos como piano, gaita e até acordeão. Compositor que figura entre os melhores de sua geração aborda temas densos, repletos de trocadilhos, antíteses, ironias e referências filosóficas.

Com o encerramento das atividades dos Engenheiros em 2008, o vocalista startou de vez o voo solo lançando em 2013, o aclamado registro “Insular”. E como se não fosse pouco, o cara ainda arruma tempo pra se aventurar na literatura escrevendo crônicas, reflexões autobiográficas e poesias. Entre seus livros se destacam “Nas Noites de Um País Sem Nome” e “6 Segundos de Atenção”.

No Tokio Marine Hall, o repertório de “Aústicos Engenheiros do Hawaii”, traz, além de todas as já citadas na matéria “O Papa é Pop”, “Era Um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones” e “Piano Bar”. Imperdível.

SERVIÇO

Humberto Gessinger

Show: Acústico Engenheiros do Hawaii

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281- Várzea de Baixo – São Paulo – SP

Duração: 120 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 120,00

Inf: https://www.ticketmaster.com.br/event/humberto-gessinger-tokio-marine-hall