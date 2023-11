Guilherme Arantes em São Paulo

Foto: Divulgação

No dia 2 de dezembro o cantor, compositor e pianista Guilherme Arantes faz show único no Tokio Marine Hall. Conhecido como “mestre do pop brasileiro” ele sobe ao palco da zona sul paulistana para uma apresentação especial comemorando 70 anos idade e 50 de trajetória.

O músico paulistano inciou a carreira em 1973 integrando o Moto Perpétuo, banda de rock progressivo com a qual gravou apenas um disco. Em voo solo a partir de 1975 o compositor lançou mais de 20 álbuns de estúdio, entre eles, “Ronda Noturna” (1977),”Coração Paulista” (1980), “Despertar” (1985), “Calor” (1986), “Outras Cores” (1996) e “Flores e Cores” (2017).

O mais recente trabalho de Arantes é “A Desordem dos Templários”, 2021.

Dentre as inúmeras premiações que recebeu ao longo dessas cinco décadas está o Prêmio Multishow de 2013 quando venceu na categoria “Melhor Álbum do Ano” com “Condição Humana”.

No repertório uma infinidade de hits como “Meu Mundo e Nada Mais”, “Cheia de Charme”, “Um dia Um Adeus”, “Planeta Água” e “Loucas Horas”

SERVIÇO

Guilherme Arantes

Dia 2 de dezembro – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 140,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/guilherme-arantes-2/