Golpe se espalha no Google em links patrocinados para sites falsos da Receita Federal e preocupa contribuintes

Sites falsos da Receita Federal estão aparecendo no topo do Google com anúncios pagos. Veja como identificar e evitar o golpe.

Atenção redobrada. Com a reforma tributária entrando em vigor e gerando dúvidas em milhões de brasileiros, golpistas estão aproveitando o momento para aplicar fraudes cada vez mais sofisticadas, inclusive ocupando os primeiros resultados do Google com anúncios pagos que imitam sites oficiais.

O alerta veio de um leitor atento, que quase caiu em um desses golpes ao buscar informações sobre impostos e obrigações fiscais. O caso não é isolado e o risco é real, especialmente para quem possui CNPJ, MEI ou empresa ativa.

Golpe se disfarça de Receita Federal no Google

Criminosos estão criando páginas quase idênticas ao site da Receita Federal, utilizando pequenos truques visuais que passam despercebidos por quem está com pressa ou inseguro diante das mudanças tributárias.

Um dos exemplos mais comuns envolve o próprio nome do site:

Onde deveria estar escrito “Receita” , o fraudador usa “Recelta”

, o fraudador usa O “i” é substituído por um “l” L minúsculo , quase idêntico visualmente

, quase idêntico visualmente O domínio oficial usa pontos (.), enquanto o falso utiliza hífens (-)

À primeira vista, tudo parece legítimo. O layout é semelhante, as cores são iguais e o discurso transmite urgência exatamente como o cidadão espera encontrar ao tratar de impostos, até mesmo o CNPJ é consultado.

URL é o principal sinal de alerta

uma página que imita o portal oficial da Receita Federal, mas apresenta sinais claros de fraude ao observar a URL. O endereço exibido contém o termo “fazenda” escrito incorretamente (“FAZIENDA”), além de utilizar parâmetros de rastreamento como ?utm_source, comuns em links patrocinados.

Outro detalhe importante: a URL nunca é igual à oficial. Os sites falsos costumam apresentar:

Endereços muito longos

Palavras digitadas de forma errada, como “FAZIENDA” em vez de “FAZENDA”

Parâmetros como ?utm= no final do link

no final do link Domínios que não terminam em .gov.br

No caso relatado pelo leitor, o site verdadeiro do MEI foi substituído por uma página patrocinada, com URL completamente diferente, mas exibida no topo da pesquisa.

Anúncios confundem até usuários experientes

resultados de busca no Google e evidencia como anúncios patrocinados aparecem misturados aos resultados comuns, tornando difícil identificar o que é oficial. Em destaque, vários links pagos surgem no topo da pesquisa com termos como “DAS do MEI”, “Simples Nacional” e “PGMEI”, usando títulos e descrições que passam sensação de legitimidade. Mesmo usuários experientes podem se confundir, já que os anúncios utilizam nomes semelhantes aos serviços oficiais, ícones visuais parecidos e ocupam as primeiras posições da página, aumentando o risco de cliques em sites não oficiais ou fraudulentos.

O problema se agravou após mudanças recentes na forma como o Google exibe anúncios. Hoje, links patrocinados aparecem quase iguais aos resultados orgânicos, dificultando a identificação, especialmente para quem não está habituado com tecnologia.

Resultado:

➡️ O anúncio aparece primeiro

➡️ O usuário confia

➡️ O clique acontece

➡️ Dados são roubados ou taxas falsas são cobradas

Segundo o leitor, diversos sites fraudulentos diferentes foram encontrados apenas em uma única pesquisa, todos pagando para aparecer como se fossem páginas oficiais.

CNPJ, MEI e empresas são os principais alvos

Quem possui CNPJ ativo deve redobrar a atenção. Muitos desses sites:

Clonam páginas da Receita Federal

Solicitam CPF, CNPJ, senha Gov.br ou pagamento de “taxas”

Criam falsas pendências fiscais para gerar medo

Com a reforma tributária prevista para entrar em vigor, o cenário é perfeito para golpistas explorarem a desinformação.

Como se proteger agora

Antes de qualquer clique, confira sempre:

✔️ O site termina em .gov.br

✔️ O nome está escrito corretamente (sem letras trocadas)

✔️ Existe título visível na aba do navegador

✔️ Não há pressa ou ameaça imediata de multa

✔️ O link não está marcado como anúncio

Na dúvida, não clique. Digite manualmente o endereço oficial no navegador.

Alerta final

⚠️ Atenção

Com a reforma tributária se aproximando, os golpes estão “vindo a galope”. Golpistas estão investindo pesado em anúncios pagos para enganar contribuintes desatentos.

Como relatou o leitor:

“Se eu não tivesse conhecimento, teria caído em um golpe hoje.”

Informação e atenção são, neste momento, a melhor forma de proteção.

