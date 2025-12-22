Golpe se espalha no Google em links patrocinados para sites falsos da Receita Federal e preocupa contribuintes

Sites falsos da Receita Federal estão aparecendo no topo do Google com anúncios pagos. Veja como identificar e evitar o golpe.
Atenção redobrada. Com a reforma tributária entrando em vigor e gerando dúvidas em milhões de brasileiros, golpistas estão aproveitando o momento para aplicar fraudes cada vez mais sofisticadas, inclusive ocupando os primeiros resultados do Google com anúncios pagos que imitam sites oficiais.
O alerta veio de um leitor atento, que quase caiu em um desses golpes ao buscar informações sobre impostos e obrigações fiscais. O caso não é isolado e o risco é real, especialmente para quem possui CNPJ, MEI ou empresa ativa.
Golpe se disfarça de Receita Federal no Google
Criminosos estão criando páginas quase idênticas ao site da Receita Federal, utilizando pequenos truques visuais que passam despercebidos por quem está com pressa ou inseguro diante das mudanças tributárias.
Um dos exemplos mais comuns envolve o próprio nome do site:
- Onde deveria estar escrito “Receita”, o fraudador usa “Recelta”
- O “i” é substituído por um “l” L minúsculo, quase idêntico visualmente
- O domínio oficial usa pontos (.), enquanto o falso utiliza hífens (-)
À primeira vista, tudo parece legítimo. O layout é semelhante, as cores são iguais e o discurso transmite urgência exatamente como o cidadão espera encontrar ao tratar de impostos, até mesmo o CNPJ é consultado.
URL é o principal sinal de alerta
Outro detalhe importante: a URL nunca é igual à oficial. Os sites falsos costumam apresentar:
- Endereços muito longos
- Palavras digitadas de forma errada, como “FAZIENDA” em vez de “FAZENDA”
- Parâmetros como
?utm=no final do link
- Domínios que não terminam em .gov.br
No caso relatado pelo leitor, o site verdadeiro do MEI foi substituído por uma página patrocinada, com URL completamente diferente, mas exibida no topo da pesquisa.
Anúncios confundem até usuários experientes
O problema se agravou após mudanças recentes na forma como o Google exibe anúncios. Hoje, links patrocinados aparecem quase iguais aos resultados orgânicos, dificultando a identificação, especialmente para quem não está habituado com tecnologia.
Resultado:
➡️ O anúncio aparece primeiro
➡️ O usuário confia
➡️ O clique acontece
➡️ Dados são roubados ou taxas falsas são cobradas
Segundo o leitor, diversos sites fraudulentos diferentes foram encontrados apenas em uma única pesquisa, todos pagando para aparecer como se fossem páginas oficiais.
CNPJ, MEI e empresas são os principais alvos
Quem possui CNPJ ativo deve redobrar a atenção. Muitos desses sites:
- Clonam páginas da Receita Federal
- Solicitam CPF, CNPJ, senha Gov.br ou pagamento de “taxas”
- Criam falsas pendências fiscais para gerar medo
Com a reforma tributária prevista para entrar em vigor, o cenário é perfeito para golpistas explorarem a desinformação.
Como se proteger agora
Antes de qualquer clique, confira sempre:
- ✔️ O site termina em .gov.br
- ✔️ O nome está escrito corretamente (sem letras trocadas)
- ✔️ Existe título visível na aba do navegador
- ✔️ Não há pressa ou ameaça imediata de multa
- ✔️ O link não está marcado como anúncio
Na dúvida, não clique. Digite manualmente o endereço oficial no navegador.
Alerta final
⚠️ Atenção
Com a reforma tributária se aproximando, os golpes estão “vindo a galope”. Golpistas estão investindo pesado em anúncios pagos para enganar contribuintes desatentos.
Como relatou o leitor:
“Se eu não tivesse conhecimento, teria caído em um golpe hoje.”
Informação e atenção são, neste momento, a melhor forma de proteção.