Chamadas inconvenientes disparam no Brasil e viram rotina de estresse no celular

Valentina de Lucca

30/01/2026, s 20:10

30/01/2026, às 23:38

Ligações automáticas, golpes e telemarketing abusivo se espalham e afetam milhões de brasileiros

O celular toca, cai, toca de novo e repete o ciclo ao longo do dia. As chamadas inconvenientes se tornaram rotina para milhões de brasileiros e já são tratadas como prática abusiva por órgãos reguladores.

Não é impressão. O volume de ligações automáticas, silenciosas ou que caem em segundos, cresceu de forma consistente nos últimos anos e virou alvo direto de órgãos reguladores. O problema deixou de ser apenas incômodo. Passou a ser invasão de privacidade, risco de golpe e, em alguns casos, prejuízo financeiro.

As chamadas inconvenientes hoje afetam aposentados, trabalhadores, profissionais liberais e famílias inteiras. Entender como elas funcionam, por que acontecem e o que realmente funciona para bloquear virou necessidade básica.

Por que as chamadas inconvenientes se tornaram tão frequentes

Grande parte dessas ligações não é feita por pessoas. São sistemas automatizados conhecidos como discadores automáticos ou robocalls. Eles ligam em massa, derrubam a chamada rapidamente e repetem o processo ao longo do dia.

Esse padrão tem objetivos claros:

  • Testar se o número está ativo.
  • Mapear horários em que a pessoa atende.
  • Atualizar bases de dados para telemarketing, cobrança ou golpes.
  • Forçar o consumidor a retornar a ligação.

A Anatel já reconheceu publicamente esse comportamento e passou a classificar esse tipo de prática como abusiva quando ocorre de forma repetitiva e automatizada. Desde 2022, medidas técnicas e bloqueios passaram a ser aplicados, mas o volume ainda é alto.

Quem mais sofre com as ligações automáticas

Embora qualquer pessoa possa ser alvo, alguns perfis são mais atingidos.

Aposentados e pensionistas estão entre os principais. O motivo é simples. Dados públicos e vazamentos de bases antigas facilitam a associação do número a benefícios previdenciários.

Outro grupo afetado são profissionais que usam o celular como ferramenta de trabalho. Reuniões interrompidas, atendimentos prejudicados e perda de foco se tornaram rotina.

Também há impacto direto em famílias que recebem chamadas em horários sensíveis, como madrugada, almoço ou noite.

O que muda quando a ligação envolve aposentados

Quando a chamada menciona benefícios, empréstimos ou revisão de valores, o risco sobe drasticamente. O próprio INSS é categórico: não liga, não envia mensagens e não oferece crédito consignado por telefone.

Golpistas usam linguagem semelhante à institucional para induzir a vítima a confirmar dados ou autorizar operações. Um simples “sim” pode ser gravado e usado fora de contexto.

Sinais de alerta:

  • Pedido de CPF, número do benefício ou banco.
  • Pressão para decisão imediata.
  • Promessa de liberação rápida de dinheiro.
  • Linguagem confusa ou ligação que cai após resposta.

Medidas imediatas para reduzir o incômodo no mesmo dia

Algumas ações simples reduzem o impacto quase na hora.

No iPhone, ativar o silenciamento de chamadas desconhecidas impede que números fora da agenda toquem. No Android, a maioria dos aparelhos já oferece bloqueio automático de spam.

Outra medida eficaz é usar o modo foco ou não perturbe, liberando apenas contatos essenciais como família, trabalho e serviços médicos.

Chamadas que caem em poucos segundos devem ser bloqueadas manualmente. Esse padrão é típico de discadores automáticos.

O bloqueio formal que realmente funciona

Existe um bloqueio gratuito criado para reduzir telemarketing no Brasil. O cadastro no “Não Me Perturbe” impede chamadas de operadoras de telecomunicações e instituições financeiras participantes.

Ele não elimina 100% das ligações, mas costuma reduzir de forma significativa ofertas de crédito, planos e serviços recorrentes.

É importante entender que ligações de cobrança legítima ou antifraude podem não ser bloqueadas. Mesmo assim, o impacto prático costuma ser relevante.

Como identificar quem está ligando e criar prova

Sem identificar a empresa, a denúncia perde força. Por isso, criar um registro mínimo ajuda muito.

O ideal é anotar:

  • Data e horário das chamadas.
  • Número exibido.
  • Duração, especialmente se cair rápido.
  • Nome da empresa, quando informado.
  • Prints do histórico de ligações.

Em poucos dias, esse material já serve como prova administrativa.

Onde denunciar para ter resultado real

A ordem faz diferença.

Primeiro, a denúncia nacional de telemarketing abusivo do governo federal permite registrar data, número e empresa. Isso alimenta ações coordenadas de fiscalização.

Depois, o Procon do estado ou município costuma ser o caminho mais efetivo para penalização direta, inclusive com multa.

Quando envolve bancos ou financeiras, além do Procon, o Banco Central do Brasil recebe reclamações que impactam diretamente a fiscalização das instituições.

Para chamadas de operadoras, a Anatel mantém canal específico para consumidores.

A base legal para exigir que parem

O consumidor não está desprotegido. A insistência pode caracterizar prática abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados garante o direito de saber:

  • De onde veio o número.
  • Para qual finalidade está sendo usado.
  • Exigir a interrupção do uso para marketing.

Uma solicitação clara costuma funcionar quando enviada diretamente à empresa identificada.

Checklist prático para retomar a paz

  • Ativar bloqueio de chamadas desconhecidas.
  • Usar modo foco com exceções.
  • Cadastrar o número no “Não Me Perturbe”.
  • Registrar chamadas por alguns dias.
  • Denunciar nos canais corretos.
  • Nunca confirmar dados em ligações suspeitas.
  • Tratar ofertas para aposentados como alto risco.

Perguntas frequentes sobre chamadas inconvenientes

Essas ligações são sempre golpe?
Nem sempre. Algumas são telemarketing ou cobrança, mas o padrão automatizado facilita golpes.

Bloquear números resolve?
Ajuda, mas não elimina sozinho. O bloqueio formal e as denúncias são essenciais.

Posso processar a empresa?
Dependendo do volume e da insistência, há base para ação por prática abusiva.

O INSS liga para oferecer empréstimo?
Não. Qualquer ligação com essa promessa deve ser tratada como tentativa de fraude.

Valentina de Lucca

Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão.

Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

