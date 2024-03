Fortes chuvas castigaram Caieiras

Fotos: Internet /facebook e redes sociais

Principais acessos de entrada e saída do município ficaram intransitáveis e causaram transtornos

Há anos a região e principalmente as cidades de Caieiras e Franco da Rocha enfrentam o desafio de conseguir restabelecer a rotina depois de chuvas continuadas, normalmente mais intensificadas entre janeiro e março.

Neste ano, no início da semana a situação ficou mais agravada e até botes precisaram ser usados pelo corpo de bombeiros.

A chuva foi rápida e devastadora provocando inundações em locais já conhecidos e marcados por anos anteriores. Na Avenida Waldemar Gomes Marino, Velódromo, SP 332 onde havia o prédio do MAC, o campo de futebol no Clube São Francisco e ruas próximas, deixaram a todos muito preocupados e com vários prejuízos, além do lamaçal acumulado e água barrenta que invadiu residências e comércios. Na Av. 14 de Dezembro e Professor Carvalho Pinto, no centro, um rio se formou e houve registro de vários veículos boiando no mar de lama.

Muitas críticas foram disparadas, haja vista a falta de medidas efetivas para evitar as enchentes, enquanto a administração municipal teria investido milhões em obras de paisagismo na região central, a mais castigada pela chuva, além de faltar a construção do piscinão para combater os alagamentos na área onde era o Mac, demolido pelo atual prefeito Lagoínha em 2021, com o compromisso dessa obra que sequer foi iniciada.

Outra situação de incômodo vem ao encontro de mais problemas em razão dos loteamentos aprovados pela prefeitura, como por exemplo, um recente de enormes proporções, resultado de uma associação da Melhoramentos com Caieiras Lapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A., subsidiária da companhia, para Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário.

Outro ponto foi o Teatro Municipal que, como no ano passado, ficou submerso, causando novamente a perda dos móveis avaliados em milhares de reais.

A população deve tomar alguns cuidados e precauções, considerando os riscos à Saúde, já que as águas de enchente frequentemente carregam bactérias e contaminantes, aumentando o risco de doenças.

Outro fator de alerta está vinculado à interrupções de serviços essenciais como fornecimento de energia e água potável, além da falta de comunicação.