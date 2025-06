Restam só seis feriados nacionais em 2025: veja quais ainda podem virar folga prolongada

No mês de maio, o feriado do Dia do Trabalho que caiu numa quinta-feira rendendo um belo feriadão de quatro dias finaliza os próximos dias de folga semelhantes. Nesse caso, é melhor ajustar as expectativas: o segundo semestre de 2025 terá apenas seis feriados nacionais, e nem todos são garantia de descanso estendido.

Entre as datas que ainda restam, duas caem em quintas-feiras — o que pode abrir a possibilidade de “emendar” com a sexta-feira, caso a empresa ou o órgão público onde você trabalha adote essa prática. Os dias com potencial de feriadão são: 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e 25 de dezembro, Natal. Ambos permitem um respiro maior no fim de ano, principalmente para quem conseguir negociar a folga extra.

Já os outros quatro feriados que ainda restam em 2025 não serão tão generosos assim. Eles ocorrem em sábados ou domingos, o que significa que, para a maioria das pessoas, não haverá mudança no ritmo de trabalho. São eles: 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados) e 15 de novembro (Proclamação da República).

Apesar do calendário enxuto, ainda existe alguma margem de manobra. Um exemplo disso é o Corpus Christi, que embora não seja feriado nacional, é ponto facultativo em boa parte do país. Em 2025, essa data também cai numa quinta-feira, o que pode render mais um descanso prolongado — dependendo da política adotada por empresas e órgãos públicos.

É aí que entra a importância dos feriados locais. Cidades e estados possuem suas próprias datas comemorativas, que podem ampliar o número de folgas no ano. Vale conferir o calendário municipal e se planejar com antecedência para aproveitar melhor as oportunidades de descanso.

Outro ponto a ser considerado é o tipo de trabalho. Servidores públicos costumam ter maior adesão aos pontos facultativos, enquanto trabalhadores da iniciativa privada dependem das diretrizes internas de cada empresa. Por isso, vale a pena alinhar as expectativas com os gestores e acompanhar os comunicados internos.

Além de afetar a rotina profissional, os feriados também movimentam a economia, principalmente os setores de turismo, transporte e comércio. Para quem pretende viajar, é essencial antecipar reservas, já que os poucos feriados prolongados tendem a provocar alta demanda — e preços mais salgados.

A escassez de datas para emendar em 2025 torna o planejamento pessoal ainda mais necessário. Seja para descansar, viajar ou apenas desacelerar a rotina, cada dia de folga pode fazer diferença quando usado com estratégia.

Em resumo, se você é do time que vive esperando o próximo feriadão, 2025 não será um ano fácil. Mas, com atenção ao calendário e um pouco de sorte (ou flexibilidade no trabalho), ainda dá pra aproveitar alguns bons momentos de pausa.

A partir de 6 de junho de 2025, os brasileiros podem contar com seis feriados nacionais e um feriado regional significativo, o 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), que, embora não seja nacional, é adotado por diversos estados e municípios. Esses feriados são aguardados por seu significado cultural, histórico e religioso, além da possibilidade de descanso, viagens e lazer.

Feriados Restantes em 2025

Abaixo, listamos os feriados nacionais e o feriado regional do Dia da Consciência Negra, com datas, dias da semana e potencial para prolongamento:

19 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo) 7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (domingo) – Finados 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República 20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra (feriado em alguns estados e municípios) 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Dessa lista, três datas caem em quintas-feiras (Corpus Christi, Dia da Consciência Negra e Natal), oferecendo potencial para emendas com a sexta-feira, resultando em fins de semana de quatro dias. O da Proclamação da República, em um sábado, pode gerar um fim de semana de três dias, dependendo de flexibilizações locais. Os de domingo (Independência, Nossa Senhora Aparecida e Finados) não permitem prolongamento, pois caem em dias já associados ao descanso semanal.

Possibilidades de Folga Prolongada. Corpus Christi – 19 de junho (quinta-feira)

Ponto facultativo, mas tratado como feriado em muitas cidades, especialmente no setor público. Por ser quinta-feira, há grande chance de emenda com a sexta-feira, criando uma folga de quatro dias (quinta a domingo).

Curiosidades:

Celebrado 60 dias após a Páscoa, homenageia a Eucaristia. A data é móvel, variando anualmente.

Tapetes coloridos de serragem e outros materiais adornam ruas em cidades como Ouro Preto (MG) e Pirenópolis (GO), atraindo turistas.

A tradição, instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, ganhou no Brasil características locais, com procissões e eventos comunitários.

Dicas:

Viagens : Explore cidades históricas como Diamantina (MG) ou São João del-Rei (MG).

: Explore cidades históricas como Diamantina (MG) ou São João del-Rei (MG). Eventos : Participe de procissões ou visite tapetes de Corpus Christi.

: Participe de procissões ou visite tapetes de Corpus Christi. Planejamento: Reserve hospedagens cedo, pois a demanda turística cresce.

2. Independência do Brasil – 7 de setembro (domingo)

Comemora a emancipação de Portugal em 1822. Por ser domingo, não descanso prolongado, mas a data é marcada por desfiles cívicos e eventos patrióticos.

Curiosidades:

O “Grito do Ipiranga” de Dom Pedro I é um símbolo, mas a independência foi um processo gradual, envolvendo negociações diplomáticas.

É um dos poucos feriados laicos do Brasil, reforçando a identidade nacional.

Em 2022, a data teve forte conotação política, mas em 2025 espera-se foco em celebrações cívicas tradicionais.

Dicas:

Cultura : Visite o Museu do Ipiranga (SP) ou assista a desfiles em capitais.

: Visite o Museu do Ipiranga (SP) ou assista a desfiles em capitais. Lazer: Aproveite o domingo para passeios em parques ou atividades familiares.

3. Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro (domingo)

Homenageia a padroeira do Brasil e coincide com o Dia das Crianças. Por ser domingo, não há emenda, mas a data combina celebrações religiosas e atividades infantis.

Curiosidades:

A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em 1717 no rio Paraíba do Sul. O Santuário Nacional em Aparecida (SP) é o maior do gênero no mundo.

Oficializado como feriado em 1980, reflete a forte influência católica no Brasil.

O Dia das Crianças impulsiona o comércio, com picos de vendas de brinquedos.

Dicas:

Crianças : Aproveite programações em shoppings, como oficinas e shows infantis.

: Aproveite programações em shoppings, como oficinas e shows infantis. Compras: Planeje presentes com antecedência para economizar.

4. Finados – 2 de novembro (domingo)

Dedicado à memória dos falecidos, com visitas a cemitérios e missas. É domingo, mas carrega forte peso cultural.

Curiosidades:

Mistura tradições cristãs com práticas indígenas e afro-brasileiras, como oferendas.

Floriculturas e vendedores de velas têm alta demanda, com preparativos semanas antes.

Em cidades como Recife (PE), há eventos comunitários em homenagem aos mortos.

Dicas:

Reflexão : Visite memoriais ou participe de cerimônias religiosas.

: Visite memoriais ou participe de cerimônias religiosas. Turismo: Explore cemitérios históricos, como o da Consolação (SP), com valor arquitetônico.

5. Proclamação da República – 15 de novembro (sábado)

Marca a transição para a república em 1889. Por ser sábado, pode formar um fim de semana de três dias, dependendo de flexibilizações.

Curiosidades:

O golpe de Marechal Deodoro da Fonseca foi pacífico, mas mudou radicalmente a política brasileira.

O Brasil foi o último país das Américas a abolir a monarquia, um marco único.

Eventos cívicos ocorrem em cidades como Rio de Janeiro, antiga capital.

Dicas:

Viagens : Escapadas para destinos como Petrópolis (RJ) ou Monte Verde (MG).

: Escapadas para destinos como Petrópolis (RJ) ou Monte Verde (MG). História: Visite o Museu da República (RJ) para aprender sobre o período.

6. Dia da Consciência Negra – 20 de novembro (quinta-feira)

Embora não seja feriado nacional, o Dia da Consciência Negra é feriado em seis estados (AL, AM, AP, MT, RJ, SP) e mais de 1.200 municípios, incluindo capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Comemora a luta e a cultura afro-brasileira, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Por cair em uma quinta-feira, há potencial para emenda com a sexta-feira, criando uma folga de quatro dias em locais onde é feriado.

Curiosidades:

A data marca a morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695, símbolo de resistência contra a escravidão.

Instituído em 2003 no calendário nacional (Lei 10.639), ganhou força com leis estaduais e municipais, refletindo o crescente reconhecimento da cultura afro-brasileira.

Eventos incluem marchas, shows, exposições e debates sobre igualdade racial. Em Salvador (BA), o feriado é celebrado com festivais culturais no Pelourinho.

A discussão sobre torná-lo feriado nacional continua, com apoio de movimentos sociais e resistência de setores econômicos.

Dicas:

Cultura : Participe de eventos em cidades como São Paulo (Memorial da América Latina) ou Rio de Janeiro (Quilombo do Sacopã).

: Participe de eventos em cidades como São Paulo (Memorial da América Latina) ou Rio de Janeiro (Quilombo do Sacopã). Viagens : Visite destinos com forte herança afro-brasileira, como Salvador (BA) ou São Luís (MA).

: Visite destinos com forte herança afro-brasileira, como Salvador (BA) ou São Luís (MA). Educação: Aproveite para aprender sobre a história afro-brasileira em museus ou documentários.

7. Natal – 25 de dezembro (quinta-feira)

Celebra o nascimento de Jesus Cristo, com reuniões familiares e troca de presentes. Por ser quinta-feira, a emenda com a sexta-feira pode gerar quatro dias de folga.

Curiosidades:

O Natal brasileiro mistura tradições cristãs com influências locais, como ceias com peru e rabanada, e decorações inspiradas no hemisfério norte.

Cidades como Gramado (RS) e Campos do Jordão (SP) atraem turistas com eventos como o Natal Luz.

Oficializado como feriado em 1930, é uma das datas mais importantes do calendário.

Dicas:

Turismo : Explore destinos natalinos como Blumenau (SC) ou Curitiba (PR).

: Explore destinos natalinos como Blumenau (SC) ou Curitiba (PR). Planejamento : Reserve passagens e hotéis cedo devido à alta demanda.

: Reserve passagens e hotéis cedo devido à alta demanda. Eventos: Participe de concertos ou feiras de Natal locais.

Impacto Econômico e Turístico

Feriados prolongados, como Corpus Christi, Dia da Consciência Negra (onde aplicável) e Natal, impulsionam o turismo doméstico, gerando bilhões de reais em receita, segundo o Ministério do Turismo. Destinos como o Nordeste (praias), Minas Gerais (cidades históricas) e o Sul (serras) veem alta demanda. O Dia da Consciência Negra, em particular, fortalece o turismo cultural em cidades com forte herança afro-brasileira, como Salvador e Rio de Janeiro.

Por outro lado, feriados podem reduzir a produtividade em setores como indústria e varejo. A decisão de emendar pontos facultativos ou feriados regionais varia, criando desafios para planejamento. No caso do 20 de novembro, a adoção desigual entre regiões gera debates sobre uniformização.

Curiosidades Gerais

Feriados móveis : Corpus Christi varia anualmente, enquanto os demais são fixos, exceto o Dia da Consciência Negra, cuja adoção depende de legislações locais.

: Corpus Christi varia anualmente, enquanto os demais são fixos, exceto o Dia da Consciência Negra, cuja adoção depende de legislações locais. Feriados regionais : Além do 20 de novembro, datas como 9 de julho (SP) e 23 de abril (RJ) complementam o calendário.

: Além do 20 de novembro, datas como 9 de julho (SP) e 23 de abril (RJ) complementam o calendário. Cultura do “feriadão” : Emendas são comuns, com empresas ajustando calendários para maximizar o descanso.

: Emendas são comuns, com empresas ajustando calendários para maximizar o descanso. Bem-estar : Feriados prolongados reduzem o estresse, segundo estudos, melhorando a saúde mental e a produtividade.

: Feriados prolongados reduzem o estresse, segundo estudos, melhorando a saúde mental e a produtividade. Dia da Consciência Negra: A data é um marco na luta por igualdade racial, com crescente adesão de municípios, refletindo mudanças culturais.

Dicas para Planejar 2025

Antecedência: Reserve passagens e hospedagens para Corpus Christi, Dia da Consciência Negra (onde feriado) e Natal, devido à alta procura. Destinos alternativos: Considere cidades menores, como Paraty (RJ) ou Lençóis (BA), para evitar multidões. Flexibilidade: Negocie emendas com empregadores, especialmente para quintas-feiras. Atividades locais: Explore eventos culturais, como festivais do 20 de novembro ou decorações natalinas. Orçamento: Planeje gastos, pois feriados prolongados elevam preços de viagens e serviços.

Os feriados restantes de 2025 oferecem oportunidades de descanso, celebração e reflexão. Com três potenciais folgas prolongadas (Corpus Christi, Dia da Consciência Negra e Natal) e um fim de semana estendido na Proclamação da República, os brasileiros podem planejar momentos especiais. O 20 de novembro destaca-se como um feriado de crescente relevância, celebrando a cultura afro-brasileira e promovendo reflexões sobre igualdade. As curiosidades históricas, o impacto econômico e as possibilidades de lazer tornam essas datas únicas. Planeje com antecedência e aproveite cada feriado ao máximo!