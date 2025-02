Feriados nacionais em 2025 e no Estado de São Paulo: datas e possíveis emendas

Em 2025, o Estado de São Paulo terá 13 feriados, incluindo nacionais e estaduais. Desses, 7 são feriados nacionais e 6 são estaduais ou pontos facultativos.

Dentre os feriados, há alguns que permitem a famosa “emenda”, quando se prolonga o descanso até o final de semana. Por exemplo:

21 de abril (Tiradentes), uma segunda-feira, pode ser emendado com o final de semana anterior.

19 de junho (Corpus Christi), uma quinta-feira, costuma-se emendar com a sexta-feira.

Os feriados que caem na quinta-feira são ideais para emendar com a sexta-feira, e os que caem na terça-feira incentivam a emenda com a segunda-feira anterior. Alguns exemplos são:

Corpus Christi (19 de junho), que cai na quinta-feira.

9 de julho (Revolução Constitucionalista), que cai na quarta-feira. Embora não seja diretamente emendável, muitas empresas fazem acordo para liberar os funcionários na quinta e sexta-feira.

O Carnaval, que não é um feriado oficial, é uma exceção. Em 2025, o Carnaval será nos dias 3 e 4 de março (segunda e terça-feira), com a Quarta-Feira de Cinzas no dia 5 de março. Apesar de não serem feriados oficiais, é comum que as atividades sejam suspensas durante esses dias, promovendo uma emenda com o final de semana anterior. Muitos aproveitam esse período para viagens e festas.

Essas emendas são ótimas oportunidades para descanso prolongado e viagens, estimulando o turismo e proporcionando um respiro na rotina agitada do dia a dia.

Janeiro

1º de janeiro : Ano Novo (Nacional)

: Ano Novo (Nacional) 25 de janeiro: Aniversário da Cidade de São Paulo (Estadual)

Fevereiro

Sem feriados

Março

3 e 4 de março : Carnaval (Ponto Facultativo)

: Carnaval (Ponto Facultativo) 5 de março: Quarta-Feira de Cinzas (Ponto Facultativo)

Abril

18 de abril : Sexta-Feira Santa (Nacional)

: Sexta-Feira Santa (Nacional) 20 de abril : Páscoa (Nacional)

: Páscoa (Nacional) 21 de abril: Tiradentes

Maio

1º de maio: Dia do Trabalho (Nacional)

Junho

19 de junho: Corpus Christi (Ponto Facultativo)

Julho

9 de julho: Revolução Constitucionalista (Estadual)

Agosto

Sem feriados

Setembro

7 de setembro: Independência do Brasil (Nacional)

Outubro

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (Nacional)

Novembro

2 de novembro: Finados (Nacional)

15 de novembro: Proclamação da República (Nacional)

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Nacional)

Dezembro