Festa retrô futurista e noventista

Foto: Divulgação



Suhai Music Hall recebe ícones da dance music pop eletrônica

Ah o tempo. Inexorável e imparável que, entre tantas definições é “uma das grandezas básicas do Sistema Internacional de Unidades (SI), essencial para descrever o movimento e a mudança”. Em termos mais simples o tempo passa e as coisas mudam. Algumas pra melhor.

Lá se vão mais de trinta anos desde que a febre da dance music pop eletrônica invadiu pistas e paradas de todo o mundo agitando a galera cujo único intuito era curtir como se não houvesse amanhã. Dentre os artistas mais cultuados da cena estava o Information Society. Liderada pelo vocalista Kurt Harland a banda se tornou icônica pelo estilo único e futurista misturando synth-pop, new wave, rock, techno e freestyle conquistando fãs com hits como “Running” e “Repetition”.

O maior sucesso dos americanos de Minneapolis, “What’s on Your Mind (Pure Energy) cujas primeiras frases berradas por Harland convidam o ouvinte a abrir a mente e deixar a pura energia rolar. Nesta longa pista de dança da vida o InSoc já veio ao Brasil algumas vezes. A mais emblemática delas foi no Rock In Rio, de 1991, quando tocaram na mesma noite que Prince e Guns and Roses.

Para alegria dos fãs saudosos e novos admiradores Kurt Harland, Jim Cassidy e Paul Robb estão de volta para uma noite nostálgica e eletrizante. Os caras sobem ao palco do Suhai Music Hall, em São Paulo, no dia 20 de dezembro. O tempo passou, porém os caras só aprimoraram seu synthpop na fusão entre som, imagem e tecnologia. O visual cyberpunk e um caminhão de porradas sonoras vão matar saudades da década de 90 num culto pop-techno que atravessa geraçõs.

Mas eles não vêm sozinhos. A noite promete muito com a apresentação prévia de Thea Austin, a lendária vocalista do SNAP!, que definiu a música eletrônica dos anos 90. A musa dance sobe ao palco da zona sul da capital com clássicos como “Rhythm Is a Dancer”, “The Power”, “Exterminate”, “Colour of Love” e “Ooops Up”.

Quem também mata a saudade da galera noventista é Noel. O romântico do freestyle agita os fãs com batidas urbanas carregadas de emoção. Nome máximo do freestyle, que dominou as pistas entre o fim dos 80 e começo dos 90 tocará, entre outras, “Silent Morning”, “Like a Child”, “Out of Time” e “Change”. Imperdível para agitar numa noite que ficará marcada no tempo.

SERVIÇO

Information Society

Convidados: Thea Austin e Noel

Dia 20 de dezembro -sábado

Abertura da casa: 20 horas

Show: 22 horas

Duração: Aproximadamente três horas

Classificação: Proibida a entrada de menores de 18 anos. Permitida a entrada de maiores de 16 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ar-condicionado

Acessibilidade

Ingressos disponíveis a partir de hoje (7/8), 12h, pelo link : https://suhaimusichall.com.br/evento/information-society/

A partir de R$ 90,00

Suhai Music Hall

Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba – São Paulo – SP – Shopping SP Market

www.suhaimusichall.com.br| https://www.instagram.com/suhaimusichall/