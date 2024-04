Fé que move montanhas

Foto: André Stefano

Montagem teatral já foi vista por quase um milhão de pessoas

A partir de 6 de abril o Teatro Raposo Shopping recebe a nova temporada de “Há dois mil anos – Uma história de amor e esperança”. Espetáculo dirigido e adaptado por Gabriel Veiga Catellani traz produção executiva de Wendel Pinheiro e nos leva à Roma antiga no princípio do cristianismo narrando a “trajetória de um poderoso casal que recebe uma dura notícia e, ao encontrar Jesus Cristo, torna-se exemplo de superação, renúncia e fé”.

Psicografada por Chico Xavier (1910-2002), maior expoente do espiritismo, a peça está em turnê pelo Brasil há doze anos e os efeitos visuais, cênicos e de luz emocionam a plateia.

Realizada pelo Projeto ADONAI- Teatro de Montagem, vemos durante as duas horas de duração dezesseis atores se revezando no palco interpretando mais de 40 personagens históricos.

Acompanhamos a saga do Senador Romano Públio Lêntulus e de sua esposa Livia. Símbolos do que representava o Império Romano em seu apogeu, o casal se vê em desespero ao saber da grave doença que acomete a filha pequena.

Numa viagem à Palestina encontram Jesus Cristo e isso os muda para sempre, têm as vidas transformadas, num “turbilhão de fatos, tocados pela fé, sendo até hoje, exemplos de renúncia e superação”.

“Há dois mil anos – Uma história de amor e esperança” fica na Sala Irene Ravache do Teatro Raposo Shopping até 1° de junho com sessões somente aos sábados.

SERVIÇO

Há dois mil anos – Uma história de amor e esperança

Direção artística: Gabriel Veiga Catellani

Produção executiva: Wendel Pinheiro

Elenco: Aline Assis, Almir Macul, Andrea Costa, Aila Santos, Carlos Neves, Daniel Aleixo, Lia del Fiume, Enrique Henriquez, Fabi de Farias, Fernando Galdino, João Guilherme, José Ramos, Junia Haliski, Luciano Pais, Tania Gimênez, Wendel Pinheiro.

Gênero: Espírita

Indicação etária: 14 anos

Duração: 120 minutos

Estreia: dia 6 de abril

Temporada de 6 de abril até 1 de junho

Sábados – às 20h30

Preço promocional: R$ 34,90

Ingressos antecipados e com desconto:

www.ingressoparatodos.com.br

Teatro Raposo-Sala Irene Ravache | 252 lugares

Raposo Shopping – Rodovia Raposo Tavares Km 14,5

Whatsapp. (11) 94221-2107