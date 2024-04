As reflexões nossas de cada dia

Foto: Guilherme Assano

Comédia do americano Jeff Gould traz reflexões sobre a passagem do tempo

A partir desta sexta-feira (5) o Teatro UOL, zona central de São Paulo, recebe o espetáculo “Ainda dá Tempo”, cujo texto é o mais recente trabalho do americano Jeff Gould tendo na direção o premiado Isser Korik.

Com divertida e instigante reflexão sobre a inexorável passagem do tempo a montagem nos convida a pensar sobre a “importância dos cuidados que os casais devem ter no relacionamento, nas mais diferentes fases”.

“Ainda dá Tempo” é dinâmico e os 80 minutos de duração passam rápido devido as envolventes interpretações de um elenco talentoso, tendo à frente o carismático Ricardo Tozzi.

A trama nos apresenta “um casal de meia idade e o filho adolescente, que arrumam sua casa que está à venda, para receber compradores”. Os interessados no imóvel são dois casais “em fases e objetivos distintos” e o compartilhamento de experiências e desafios vividos em seus relacionamentos levam a uma descoberta surpreendente fazendo-os questionar o passado, como lidar o presente e projetar o que querem para o futuro.

Dramaturgo há mais de 25 anos Jeff Gould explora em seus textos o amor, sexo, casamento e relacionamentos.

“Definitivamente meus textos têm pitadas autobiográficas. Muitos diálogos são baseados no meu relacionamento com minha ex-mulher. Mas não é só isso. Se você quer ser escritor, tenho duas sugestões: seja um pouco louco e seja amigo de alguns deles”, aconselha Gould.

No elenco, além de Ricardo Tozzi estão Bruna Thedy, Norival Rizzo, Eliete Cigaarini, Igor Cosso, Bia Arantes e Klayton Pavesi.

SERVIÇO

Ainda dá Tempo

Texto: Jeff Gould

Tradução e direção: Isser Korik

Gênero: Comédia

Duração: 80 minutos

Classificação: 12 anos

Estreia: 5 de abril a 02 de junho Sextas, sábados e domingos, às 20 horas.

Ingressos:

Sextas e Domingo – Setor A R$ 100,00 e Setor B R$ 70,00

Sábados – Setor A R$ 120,00 e Setor B R$ 90,00

Ingressos promocionais com descontos de 70% e 80%, no site e na bilheteria, para os primeiros compradores de cada sessão

TEATRO UOL

Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 618 / Terraço / tel.: (11) 3823-2323

Televendas: (11) / 3823-2423 / 3823-2737 / 3823-2323

Vendas online: www.teatrouol.com.br

Capacidade: 300 lugares