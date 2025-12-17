Caieiras 21/12: Domingo de música e teatro grátis com Siricutico em aventuras da menina Flor e a boneca Açucena

Caieiras recebe no dia 21/12 o espetáculo gratuito “Siricutico em Aventuras da menina Flor e a boneca Açucena”, com música, teatro e acessibilidade.

O espetáculo “Siricutico em: Aventuras da menina Flor e a boneca Açucena” apresenta um musical que une palhaçaria e muita interação.

Com trilha sonora original de Filipe Edmo, fundador da Trupe Trupé, e Paulo Tatit, conhecido do Palavra Cantada, o musical busca resgatar o valor do brincar e estimular a criação de novas brincadeiras entre crianças e famílias.

A atração, voltada para todas as idades, traz elementos circenses e dança, com artistas que tocam, atuam, cantam e se comunicam de forma lúdica no palco.

Essa iniciativa gratuita acontece em Caieiras, encerrando a turnê que passou por nove cidades no entorno do Rio Juquery.

Assim, o espetáculo é uma oportunidade única para celebrar a música infantil com acessibilidade garantida, sem custos para o público.

Detalhes sobre a turnê e a relevância cultural do Rio Juquery na nova adaptação

A turnê do espetáculo “Siricutico em: Aventuras da menina Flor e a boneca Açucena” contemplou nove cidades importantes no entorno da bacia do Rio Juquery, incluindo Caieiras, Cajamar, Araçariguama, Santana de Parnaíba, Taboão da Serra, Nazaré Paulista, Franco da Rocha, São Paulo e Mairiporã.

Com um novo cenário e roteiro adaptado, a montagem valorizou a história e a importância do Rio Juquery e suas cidades, incorporando a região ao enredo como homenagem cultural.

Essa abordagem torna a peça não apenas um entretenimento para crianças, mas também um resgate das raízes locais.

O projeto é viabilizado pelo Programa de Ação Cultural – ProAC, demonstrando a importância de políticas públicas para viabilizar iniciativas artísticas de qualidade.

Serviço, acessibilidade e ficha técnica da apresentação gratuita em Caieiras no Eco Parque

A apresentação gratuita de “Siricutico em: Aventuras da menina Flor e a boneca Açucena” acontecerá no dia 21 de dezembro de 2025, domingo, às 19h30, no Eco Parque de Caieiras, localizado na Rua Luiz Celso Bertti, 179, ao lado da Estação Caieiras da CPTM.

O evento oferece entrada com acesso livre, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos, garantindo facilidade para as famílias interessadas.

Além disso, a acessibilidade é um destaque, com tradução em libras e audiodescrição, ampliando o alcance para todos os públicos.

A ficha técnica destaca a direção geral e cênica de Filipe Edmo, direção musical de Paulo Tatit e um elenco talentoso que inclui artistas multifacetados e atrizes convidadas como Monique Franco e Natália Jonas.

A produção conta com apoio do Programa de Ação Cultural – ProAC, CULT SP e Ministério da Cultura, assegurando a qualidade artística e institucional do espetáculo.

Conheça a Trupe Trupé: pioneirismo e parcerias na música e teatro infantil

Fundada em 2012 por Filipe Edmo, a Trupe Trupé destaca-se pela música autoral inteligente e pelo respeito profundo à infância.

Com uma proposta de multilinguagem artística, o grupo integra música, teatro, dança, brincadeiras e interações para todas as idades, tornando suas apresentações completas e envolventes.

O trabalho reflexivo e inovador da Trupe Trupé conquistou parcerias importantes, como Palavra Cantada, Falamansa, Ney Matogrosso e Zeca Baleiro, que somam talento à causa da música infantil autoral.

(21/12) Domingo: música e teatro gratuito em Caieiras

(21/12) Domingo: música e teatro gratuito em Caieiras marcará um momento inesquecível para as famílias da região, com a apresentação da Trupe Trupé de “Siricutico em: Aventuras da menina Flor e a boneca Açucena” no Eco Parque de Caieiras.

Este espetáculo não é apenas uma celebração da arte, mas uma verdadeira homenagem à cultura regional e ao valor insubstituível da brincadeira, acessível a todos com recursos em libras e audiodescrição.

Não perca a última apresentação gratuita da turnê que já emocionou nove cidades ao redor do Rio Juquery: apaixone-se pelo show, interaja e divirta-se com a família neste domingo, às 19h30.

O convite está feito: venha vivenciar essa experiência de múltiplas linguagens, onde o teatro, a música e o circo se unem para despertar a imaginação e fortalecer os laços comunitários.

Porque no fundo, quando celebramos a infância com arte e respeito, estamos construindo uma sociedade mais criativa e humana para o futuro.