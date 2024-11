Foto: Divulgação

O cantor mostra os grandes sucessos da carreira e músicas novas

Super dica para este sábado, 9 de novembro, é o show do cantor e compositor Diogo Nogueira no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Considerado um dos grandes nomes da atual geração do samba o carioca faz apresentação única no palco da zona sul dentro da “Diogo Nogueira Tour 2024”.

Em mais de quinze anos de carreira Diogo, que traz o samba no DNA, soube honrar o talento herdado do pai João Nogueira (1941-2000) com canções que arrebatam à primeira audição. Com uma discografia sólida trazendo álbuns emblemáticos como “O Poder da Criação” (2007), “Tô Fazendo Minha Parte” (2009), “Mais Amor” (2013), “Bossa Negra” (2014) e “Porta-voz da Alegria” (2015) conferiram ao carioca inúmeras indicações ao Grammy Latino, entre tantas outras.

O mais recente trabalho do cantor,”Sagrado”, lançado em dezembro de 2023 é uma exaltação a tudo o que é inestimável para ele: família, festas de roda de samba em casa, lembranças da infância, amigos e, claro, o pai.

Inclusive a música que abre o disco é “Meu Samba Anda Por Ai”, parceria de João Nogueira e Paulo Valdez. A canção começa com a voz do pai até se fundir a de Diogo. Um primor que emociona a quem escuta.

No Tokio Marine Hall não devem ficar de fora os grandes clássicos da carreira do cantor carioca, entre elas, “Caí no Samba”, “A Vitória Demora Mas Vem”, “Poder da Criação”, “Tô Fazendo a Minha Parte”, “Coragem”, “Tenta a Sorte”, “Alma Boêmia” e “Se a Fila Andar”.

SERVIÇO

Diogo Nogueira

Show: Diogo Nogueira Tour 2024

Data: 9 de novembro – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281- Santo Amaro – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 160,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/compre-seu-ingresso/?esid=3735476