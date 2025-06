CPTM Anuncia Alterações Operacionais para 31 de Maio e 1º de Junho de 2025

Alterações Operacionais da CPTM para o Final de Semana

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), responsável pela operação dos trens metropolitanos na Região Metropolitana de São Paulo, comunica que realizará mudanças operacionais em suas linhas durante o final de semana de 31 de maio e 1º de junho de 2025. Essas alterações são necessárias para a execução de obras de manutenção e modernização da infraestrutura ferroviária, com o objetivo de aprimorar a segurança e a eficiência do transporte oferecido aos passageiros.

Alterações no Sábado, 31 de Maio

No sábado, das 11h às 16h, a CPTM implementará uma operação assistida na Linha 11-Coral, permitindo que os trens circulem até a estação Palmeiras-Barra Funda. Essa estação também atende a Linha 7-Rubi, o Expresso Aeroporto, a Linha 3-Vermelha do Metrô e a Linha 8-Diamante da ViaMobilidade. Os passageiros devem planejar seus deslocamentos considerando essa operação especial.

Alterações no Domingo, 1º de Junho

No domingo, diversas mudanças operacionais serão realizadas para viabilizar os trabalhos de manutenção:

Mudanças na Linha 11-Coral da CPTM

Das 23h30 de sábado até as 18h de domingo, os trens da Linha 11-Coral utilizarão a plataforma 1 nas estações Guaianases, José Bonifácio, Dom Bosco e Corinthians-Itaquera para embarque e desembarque. Na estação Suzano, a plataforma 2 será utilizada durante toda a operação comercial de domingo, devido a serviços de manutenção preventiva na rede aérea.

Mudanças no Serviço 710

Na estação Palmeiras-Barra Funda, das 4h à meia-noite de domingo, os trens do Serviço 710 com destino a Jundiaí partirão da plataforma 5, enquanto as composições com destino a Rio Grande da Serra sairão da plataforma 6, ajustando a estratégia operacional.

Outras Estações

Das 9h às 17h de domingo, as seguintes estações terão alterações nas plataformas:

Brás e Capuava : Plataforma 1

: Plataforma 1 Mauá : Plataforma 3

: Plataforma 3 Pirituba, Vila Clarice, Jaraguá e Vila Aurora: Plataforma 2

Essas mudanças são essenciais para a realização de serviços na via permanente e na rede aérea, garantindo a continuidade da qualidade do serviço da CPTM.

Como Acompanhar as Atualizações da CPTM

Divulgação

Durante o período de alterações, a equipe da CPTM estará disponível nas estações para orientar os passageiros. As mudanças serão comunicadas por meio de avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalizações nas estações. Os passageiros também podem acompanhar as atualizações pelas redes sociais da CPTM ou entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030. A CPTM agradece a compreensão de todos e reforça seu compromisso com a melhoria contínua do transporte público.

Sobre a Companhia

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma empresa essencial para a mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo. Fundada em 1992, a CPTM opera uma extensa rede de trens que conecta a capital paulista a diversos municípios, transportando milhões de passageiros anualmente. Com sete linhas e mais de 90 estações, a CPTM desempenha um papel crucial na redução do tráfego rodoviário e na promoção de um transporte público eficiente.

A história da Companhia remonta às antigas ferrovias paulistas, que foram modernizadas para atender à crescente demanda por transporte coletivo. Atualmente, a CPTM investe em tecnologia e infraestrutura, com trens mais modernos, estações reformadas e sistemas de sinalização avançados. Essas melhorias visam aumentar a segurança e a pontualidade, características valorizadas pelos usuários da CPTM.

Além do transporte de passageiros, a Companhia contribui para a integração regional, conectando áreas periféricas ao centro de São Paulo e facilitando o acesso a empregos, educação e serviços. A interligação com o Metrô e linhas de ônibus reforça a eficiência do sistema, tornando a CPTM uma peça-chave na rede de mobilidade urbana.

Apesar dos avanços, a CPTM enfrenta desafios, como a superlotação em horários de pico e a necessidade de expansão para atender novas regiões. Projetos futuros incluem a modernização de linhas existentes e a implementação de novas tecnologias para melhorar a experiência do usuário.

A CPTM também se destaca por iniciativas de sustentabilidade, como a redução do consumo energético e a promoção de campanhas educativas para os passageiros. Assim, a CPTM não apenas facilita o deslocamento diário, mas também contribui para o desenvolvimento social e econômico de São Paulo, consolidando-se como um pilar do transporte público.