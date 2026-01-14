Fies 2026: corre que é até sexta! Começa hoje a complementação das inscrições adiadas

Avatar photo

Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 14/01/2026, s 19:17

Atualizado: 14/01/2026, às 19:26

Geral
Fies 2026: corre que é até sexta! Começa hoje a complementação das inscrições adiadas

Complementação do Fies 2026 para inscrições postergadas começa em 14/01 e vai até 16/01. Veja quem precisa fazer e quais prazos cumprir depois.

Etapa vale para quem teve a inscrição adiada nos processos seletivos de 2025 e precisa finalizar o procedimento no Fies Seleção até 16 de janeiro

O que abriu hoje

A complementação das inscrições postergadas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o 1º semestre de 2026 já pode ser feita a partir desta quarta-feira, 14 de janeiro. O prazo termina na sexta-feira, 16 de janeiro.

Quem precisa fazer a complementação

  • Estudantes que tiveram a conclusão da inscrição postergada nos processos seletivos do 1º ou 2º semestre de 2025
  • E que querem seguir para a contratação do financiamento agora, no 1º semestre de 2026

Como fazer (passo a passo)

  1. Acesse o Fies Seleção
  2. Entre com CPF e a senha da conta gov.br
  3. Finalize a complementação da inscrição dentro do prazo

O que vem depois da complementação

Depois de complementar a inscrição, atenção aos prazos:

  • Validação na faculdade (CPSA): entregar a documentação exigida (fisicamente ou de forma digital/eletrônica) em até 5 dias úteis.
  • Validação no banco/agente financeiro: em até 10 dias, contados a partir do 3º dia útil após a validação na CPSA. Nessa etapa, o financiamento pode ser contratado conforme a disponibilidade.

Regras básicas do Fies (quem pode participar)

O Fies financia cursos de graduação em instituições privadas que aderiram ao programa e têm avaliação positiva no Sinaes. Em geral, para participar é preciso:

  • Ter feito o Enem a partir de 2010
  • Não ter zerado a redação
  • Ter média mínima de 450 pontos

Fies Social: candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e com CadÚnico ativo têm parte das vagas reservadas e podem financiar até 100% dos encargos educacionais (conforme regras do programa)

Fonte: Agência Brasil

# Tags:

Artigo anterior Prazo de inscrição em processo seletivo para professores do Ensino Médio técnico segue até 11 de agosto

Para continuar sua leitura, veja

Geral
Valentina de Lucca

Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão.

Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

Desenvolvido com por Célio Ricardo