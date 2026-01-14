Fies 2026: corre que é até sexta! Começa hoje a complementação das inscrições adiadas

Complementação do Fies 2026 para inscrições postergadas começa em 14/01 e vai até 16/01. Veja quem precisa fazer e quais prazos cumprir depois.

Etapa vale para quem teve a inscrição adiada nos processos seletivos de 2025 e precisa finalizar o procedimento no Fies Seleção até 16 de janeiro

O que abriu hoje

A complementação das inscrições postergadas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o 1º semestre de 2026 já pode ser feita a partir desta quarta-feira, 14 de janeiro. O prazo termina na sexta-feira, 16 de janeiro.

Quem precisa fazer a complementação

Estudantes que tiveram a conclusão da inscrição postergada nos processos seletivos do 1º ou 2º semestre de 2025

nos processos seletivos do E que querem seguir para a contratação do financiamento agora, no 1º semestre de 2026

Como fazer (passo a passo)

Acesse o Fies Seleção Entre com CPF e a senha da conta gov.br Finalize a complementação da inscrição dentro do prazo

O que vem depois da complementação

Depois de complementar a inscrição, atenção aos prazos:

Validação na faculdade (CPSA): entregar a documentação exigida (fisicamente ou de forma digital/eletrônica) em até 5 dias úteis .

entregar a documentação exigida (fisicamente ou de forma digital/eletrônica) em . Validação no banco/agente financeiro: em até 10 dias, contados a partir do 3º dia útil após a validação na CPSA. Nessa etapa, o financiamento pode ser contratado conforme a disponibilidade.

Regras básicas do Fies (quem pode participar)

O Fies financia cursos de graduação em instituições privadas que aderiram ao programa e têm avaliação positiva no Sinaes. Em geral, para participar é preciso:

Ter feito o Enem a partir de 2010

Não ter zerado a redação

Ter média mínima de 450 pontos

Fies Social: candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e com CadÚnico ativo têm parte das vagas reservadas e podem financiar até 100% dos encargos educacionais (conforme regras do programa)

Fonte: Agência Brasil