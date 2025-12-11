Coleta de lixo em Caieiras terá alteração durante o fim de ano: confira as datas

A Prefeitura de Caieiras anunciou mudanças temporárias na coleta de lixo no fim de ano. Confira como ficará o serviço e as orientações aos moradores.

A Prefeitura de Caieiras divulgou um comunicado oficial informando que haverá alterações no serviço de coleta domiciliar de resíduos durante o período de festas de fim de ano. A medida visa ajustar a operação em função dos feriados de Natal e Ano Novo, datas tradicionalmente marcadas por redução de equipes e grande circulação de pessoas.

De acordo com o comunicado, não haverá coleta de lixo nos dias 25 de dezembro de 2025, referente ao feriado de Natal, e no dia 1º de janeiro de 2026, devido às comemorações do Ano Novo.

Nos demais dias, o serviço ocorrerá normalmente, seguindo o cronograma habitual já conhecido pelos moradores.

Importância da colaboração da população

Para evitar acúmulo de resíduos nas vias públicas, a Prefeitura pede que os moradores não coloquem o lixo para fora nas datas em que a coleta será suspensa. Isso contribui para manter a cidade limpa, prevenir mau cheiro, evitar a proliferação de animais e proteger o meio ambiente.

Essas orientações são essencialmente importantes, sobretudo no período de festas, quando o volume de resíduos costuma aumentar devido a confraternizações, embalagens de presentes e descarte de materiais pós-ceia.

A coleta domiciliar é um dos serviços públicos que mais impactam diretamente a rotina da população e a preservação da cidade. Por isso, mesmo com a interrupção momentânea em datas específicas, o cronograma permanece regular no restante da semana, garantindo continuidade e organização no atendimento.

A Prefeitura reforça que conta com a compreensão de todos e reforça a importância de seguir as orientações para que as festividades aconteçam de forma tranquila, sem prejuízos ao espaço urbano.