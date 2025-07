Cisne Negro estreia coreografia em São Paulo

Acima o músico Itamar Assumpção – Créditos: Museu Itamar

Conceituada companhia de dança faz imersão na obra de Itamar Assumpção

“Que tal o Impossível”, coreografia feita a várias mãos, braços, pernas e movimentos estreia hoje à noite no Teatro Sérgio Cardoso, região central da capital, mergulhando na obra de Itamar Assumpção (1949-2003). Inventivo e genial cantor, compositor e instrumentista, Assumpção foi um dos pilares da Vanguarda Paulistana, movimento musical do começo dos anos 80, caracterizado por experimentalismos em que os artistas gravavam seus discos de forma independente, sem seguir regras mercadológicas.

O espetáculo traz assinatura do renomado Jorge Garcia e pega emprestado o nome de uma das canções de Itamar lançada no álbum póstumo “Pretobrás III – Devia Ser Proibido”, de 2010.

No palco, durante 90 minutos, a Cisne Negro, companhia fundada em 1977, faz imersão no universo sonoro/teatral do artista natural de Tietê, interior de São Paulo. A ambientação e narrativa noturnas levam a plateia à vida boêmia da metrópole com cenários visuais impactantes misturando poesia, ludicidade e efervescência urbana da sonoridade “assumpçãoniana”.

A direção artítistica ficou a cargo de Dany Bittencourt e “Que Tal o Impossível” traz trilha sonora criada por Maurício Badé, mixagem de Bruno Buarque e curadoria musical de Anelis Assumpção, cantora e compositora filha do Nego Dito.

Outro ponto alto da montagem são os figurinos desenvolvidos pelo tarimbado estilista João Pimenta, os quais contribuíram para a atmosfera única do espetáculo.

“Que Tal o Impossível” terá sessões hoje à noite, sábado (26) e domingo (27). Confira.

SERVIÇO

Cisne Negro Cia. de Dança

Espetáculo Que Tal o Impossível?

Dias 25 e 26 de julho, sexta e sábado às 20h – 27 de julho, domingo, às 16h

Ingressos: Plateia: R$ 40,00 e R$ 20,00 (meia entrada)

Balcão: R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia entrada) – www.sympla.com

Local: Teatro Sérgio Cardoso | Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo – SP

Duração: 90 minutos com 15 minutos de intervalo

Classificação indicativa: Livre

Capacidade: 827 lugares (623 na Plateia e 204 no Balcão)