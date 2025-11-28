Centro Cultural Banco do Brasil recebe a comédia Matilde

Foto: Daniel Chiacos Montagem discute etarismo e estigmas sociais, além de homenagear o ator Paulo Gustavo A partir de 4 […]

Foto: Daniel Chiacos

Montagem discute etarismo e estigmas sociais, além de homenagear o ator Paulo Gustavo

A partir de 4 de dezembro o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em São Paulo, recebe a nova temporada de “Matilde”, espetáculo que utiliza o humor para tocar em temas delicados como os estigmas sociais impostos às mulheres mais velhas, questionando tabus sobre sexualidade e identidade na terceira idade.

Texto de Julia Spadaccini e direção de Gilberto Gawronski dão segurança à Malu Valle (Matilde) e Ivan Mendes (Jonas) expor questões muito em voga, entre elas, envelhecimento, solidão, relações intergeracionais e desafios da sociedade patriarcal.

A nova temporada de “Matilde” celebra os 35 anos de carreira de Malu Valle, sendo também homenagem a Paulo Gustavo (1978-2021), que em 2015, dirigiu a primeira montagem do espetáculo tendo justamente a atriz no papel principal. Julia Spadaccini foi certeira, com timming incrível ao nos apresentar uma mulher aposentada de 60 anos, que vê sua rotina pacata em Copacabana se transformar ao alugar um quarto para Jonas, ator de 36 anos, em busca de uma grande oportunidade nas artes cênicas.

Antes de chegar a São Paulo, o espetáculo passou pelo Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Salvador esgotando as sessões propondo questionar “estereótipos como um caminho para uma sociedade mais positiva e menos discriminatória”.

“Matilde” fica em cartaz na região central de São Paulo até 25 de janeiro com pausa para festas de final de ano entre 22 de dezembro e 7 de janeiro. Confira abaixo.

SERVIÇO

Matilde

Temporada: De 04 a 21 de dezembro de 2025 e de 08 a 25 de janeiro de 2026

Horário: Quintas e sextas às 19h e sábados e domingos às 17h

Centro Cultural Banco do Brasil – São Paulo

Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 80 minutos

Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada), disponíveis no site www.bb.com.br/cultura e

na bilheteria do CCBB São Paulo. Os ingressos são liberados na sexta-feira da semana

anterior de cada semana às 12h

Estudantes, maiores de 65 anos e Clientes Ourocard pagam meia entrada

Acessibilidade em Libras nas sessões de 20/12 e 17/01 – Sábados

Audiodescrição na sessão do dia 10/01 – Sábado