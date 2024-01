Casa Natura Musical recebe o Bloco Desamor

Foto: Alison Suero

Liderado por Rodrigo Alarcon o Bloco faz esquenta de Carnaval

Fevereiro ou fervereiro é o mês mais esperado por muitos. Os que curtem carnaval vão às ruas ou em espaços bacanudos para conferir os “esquentas”. Neste sábado, 3 de fevereiro, o Bloco Desamor sobe ao palco da Casa Natura Musical prometendo botar os foliões pra pular do começo ao fim.

Criado pelo cantor e compositor paulistano Rodrigo Alarcon o Desamor mostra na casa da zona oeste da capital versões carnavalescas de músicas autorais de seu líder e clássicos de outros artistas marcados por muito suor e diversão.

A noite promete pois o as cantoras Nina Oliveira e Dessa Brandão sobem ao palco para interpretar um repertório intenso e insano ao lado do Desamor.

Antes do Bloco a DJ Brazoo aquece o público com um set irado com muita música brasileira, latinoamericana, africana e caribenha remetendo aos bailes de salão. Vinda do Capão Redondo, zona sul de São Paulo, ela já teve trabalhos com MC Tha e Pabllo Vittar.

Para Rodrigo Alarcon, ver as pessoas pulando lhe traz muita satisfação.

“É bom demais poder fazer um show de carnaval, o bloco já está chegando em sua quarta edição e é uma das minhas épocas favoritas do ano. Poder vestir minhas músicas com novos arranjos exclusivos para o bloco é muito divertido. Ver a reação das pessoas cantando, pulando e dançando é sempre uma alegria imensa”, conta o cantor

SERVIÇO

Bloco do Desamor

Rodrigo Alarcon convida Dessa Brandão e Nina Oliveira

Dia 3 de fevereiro, sábado, 22h – Abertura da Casa: 20h30

Ingressos à venda pelo site da Sympla

Valores: de R$25 a R$180

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 240 minutos

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

Inf: www.casanaturamusical.com.br