Teatro Porto Seguro recebe Concertos Candelight

Foto: Divulgação

Quarteto de Cordas Monte Cristo executa músicas de Taylor Swift

Sucesso em vários países os Concertos Candelight propiciam a experiência única em ouvir uma variada gama de gêneros, em espaços emblemáticos e iluminados por milhares de velas.

Antes que o leitor tome um susto é preciso dizer que as velas são feitas de lâmpadas LED, ou seja, apenas iluminam o ambiente sem qualquer perigo. Dependendo do palco podem ser até 2.300 velas ou mais. Tendo já acontecido em países europeus como Espanha e Itália os Concertos Candelight chegaram ao nosso país no final de 2020 organizados pela plataforma FEVER com execução da Orquestra Monte Cristo.

Já foram realizados inúmeros recitais Brasil afora para públicos distintos com obras de Vivaldi, passando pelo Thrash do Metallica, o progressivo do Pink Floyd, o pop do Coldplay, trilhas de infantis como Toy Story e da icônica série Game Of Thrones.

Neste sábado, 3 de fevereiro, no Teatro Porto Seguro a Monte Cristo levará um quarteto formado por dois violinos, uma viola de arco e um violoncelo. Serão dois recitais gratuitos nos quais serão interpretadas músicas da americana Taylor Swift. A cantora que se apresentou no Brasil no final de 2023 tem milhares de fãs que lotaram as arenas por onde passou. Não deve ser diferente no teatro da região central de São Paulo onde o público terá uma abordagem instrumental cativante das músicas de Swift.

No programa da Monte Cristo estão “Lavender Haze”, “Love Story”, “Cardigan”, “Blank Space”, “Enchanted”, “All Too Well”, “Dreams, “Lover”, “I Knew You Were Trouble” e “You Belong To Me”.

Serão realizados dois recitais no sábado: às 17 horas e às 20 horas.

SERVIÇO

Candelight: Tributo a Taylor Swift

Com Quarteto de Cordas Monte Cristo

Dia 3 de fevereiro

Recital 1: 17 horas

Recital 2: 20 horas

Teatro Porto Seguro

Al. Barão de Piracicaba., 740 – Campos Elíseos – São Paulo

Grátis

Duração: 60 minutos

Classificação: 8 anos

A retirada de ingressos será feita a partir das 17 horas (24h antes da atração) pelo site da Porto Seguro, limitado a dois ingresso por CPF.

Telefone: (11) 3366-8700

Inf: www.sympla.com.br/teatroporto