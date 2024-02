Nosso vilão favorito

Foto: Divulgação

O ilusionista Mauricio Dollenz mostra truques de mágica inspirados no Coringa

Considerado um dos maiores ilusionistas da atualidade o chileno Mauricio Dollenz se apresenta no Teatro Opus Frei Caneca nos dias 3 e 17 de fevereiro. Serão dois sábados

Também ator e comediante Dollenz sobe ao palco da zona central de São Paulo com o show “Coringa”, no qual pega emprestado “a loucura do personagem”. Maior inimigo do Batman, o “Palhaço do Crime” suscita uma série de sentimentos indo do amor ao ódio, passando pela piedade e benevolência.

Dentre as várias versões levadas ao cinema são memoráveis as interpretações de Heath Ledger (1979-2008) em “O Cavaleiro das Trevas” e a de Joaquin Phoenix, em “Coringa” que lhe garantiu o Oscar de melhor ator em 2020.

Segundo Dollenz o show é “caótico, construído no universo dos vilões, considerado por muitos terapêutico”.

O chileno faz inúmeros truques com cartas, interage trolando o público, conta piadas ácidas (bem ao gosto do Coringa), muitas delas desnecessárias, mas que divertem pelo humor pesado.

Ou seja, não tem como odiar este vilão.

SERVIÇO

Mauricio Dollenz – Coringa

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Sessões

Dia 03 de fevereiro (sábado) – 22 horas

17 de fevereiro (sábado) – 22 horas

Ingressos

A partir de R$ 40,00

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada

Canais oficiais de venda

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://tinyurl.com/bdenus5k

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Opus Frei Caneca (Shopping Frei Caneca)

De terça a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)