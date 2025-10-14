Casa Natura Musical recebe Julia Mestre

Foto: Divulgação A cantora carioca faz show de lançamento do disco “Maravilhosamente Bem” Super dica para esta quinta-feira (16) é […]

Foto: Divulgação

A cantora carioca faz show de lançamento do disco “Maravilhosamente Bem”

Super dica para esta quinta-feira (16) é o show da carioca Julia Mestre na Casa Natura Musical, em São Paulo. A cantora, compositora, multi-instrumentista, produtora musical, atriz e diretora criativa faz apresentação única dos show “Maravilhosamente Bem”, que também nomeia seu mais recente álbum.

Aos 29 anos e onze de carreira Mestre vem sedimentando a carreira com sólidos trabalhos que a colocam como um dos grandes destaques da atual MPB. No caldeirão musical da carioca cabe de tudo aliando aos ritmos brasileiros, como bossa nova, muito jazz, pop e rock.

Essa efervescência sonora rendeu, além de “Maravilhosamente Bem” os trabalhos “Geminis”, de 2019 e “Arrepiada”, de 2023, disponíveis no streaming, download digital, K7, LP e CD. Ou seja, não tem como dizer que não encontra o trampo da garota por ai.

Juventude e talento são sinônimos de Julia Mestre que já tem inúmeros prêmios na estante, entre eles o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop em Português com “SIM SIM SIM”, em 2022. Na época a cantora integrava o grupo Bala Desejo, formado por ela, Dora Morelenbaum, Lucas Nunes e Zé Ibarra. Ou seja a nova MPB vem com força e atitude.

Reverenciada por artistas de várias gerações a carioca já realizou parcerias com artistas como Tiago Iorc, Jão e BK e suas composições autorais foram gravadas por, entre outros, ANAVITÓRIA, Ivete Sangalo, Maro e Os Gilsons.

O show da Casa Natura Musical será norteado por “Maravilhosamente Bem”, mas canções dos trabalhos anteriores devem constar no repertório.

Não devem ficar de fora “Icarus”, “Sou Fera”, “Marinou, Limou”, “Interlúdio dos Amantes”, “Sentimento Blues”, “Sonhos & Ilusões”, “Canto das Sereias”, “Vampira” e “Passarinha”.

SERVIÇO

Julia Mestre

Show de lançamento de “Maravilhosamente Bem”

Dia: 16 de outubro – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 48,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/108891/d/330407

