Casa Natura Musical homenageia Raul Seixas

Foto: Divulgação



Em 2025 o Maluco Beleza completaria 80 anos sendo muito reverenciado pelos fãs

Se estivesse entre nós o baiano Raul Santos Seixas teria completado 80 anos em 28 de junho último. Data emblemática tem produzido diversas homenagens, entre elas, a minissérie “Raul Seixas: Eu Sou”, dirigida por Paulo e Pedro Morelli, disponível no Globoplay, mostrando a trajetória do cantor, compositor e instrumentista da infância em Salvador até a consagração como nome maior do rock nacional.

Outro ponto alto das homenagens ao Raulzito está rolando no MIS (Museu da Imagem e do Som), nos jardins, em São Paulo. A exposição “O Baú do Raul” traz artigos pessoais como discos, letras manuscritas, fotos, videos,o primeiro violão ganho na infância e roupas que pertenceram ao dono do Corcel 73. O “Pai do Rock Brasileiro” sempre frequentou as questionáveis listas de “melhores de qualquer coisa” da música nacional.

Em 2007 uma enquete da Rolling Stone Brasil classificou dois de seus álbuns entre os Cem Maiores Discos da Música Brasileira. “Krig-ha, Bandolo!” ocupou a 12ª posição, enquanto “Novo Aeon” apareceu na 53ª. No ano seguinte a mesma publicação listou os Cem Maiores Artistas da Música Brasileira com Raul Seixas ocupando a 19ª posição, a frente de gigantes como Mílton Nascimento, Maria Bethânia e Heitor Villa-Lobos.

Nas rádios e nos palcos diversas homenagens estão sendo feitas ao Maluco Beleza. Uma delas acontece no dia 31 de agosto na Casa Natura Musical, em São Paulo. O palco da zona oeste recebe o “Tributos Nova Brasil – Raul Seixas”. Organizado pela Rádio Nova Brasil 89,9 FM o show único e imperdível, será conduzido por um cast de diferentes gerações, porém nutrindo a mesma admiração pela obra do Raulzito.

Sobem ao palco da Casa Natura Musical Ana Cañas, Sérgio Brito (Titãs), Pauliinho Moska, Kell Smith, Di Ferrero (NX Zero) e Vanguart. Essa galera vai honrar a memória de Raul fazendo jus a seu legado e imensa contribuição para a cultura nacional interpretando clássicos atemporais.

Nem vai ser preciso gritar “Toca Raul” pois no setlist não ficarão de fora “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás”, “Maluco Beleza”, “Gita”, “Trem das Sete”, “Tente Outras Vez”, “A Maça”, “Ouro de Tolo”, “Aluga-se”, “Rock das Aranhas” e “Amigo Pedro”.

SERVIÇO

Tributos Nova Brasil – Raul Seixas

Dia 31 de agosto – 19 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/109235/d/332252