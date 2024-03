Cantando na chuva volta aos palcos

Foto: Divulgação

A nova montagem revive um dos maiores clássicos do cinema

Lançado nos cinemas americanos em 11 de abril de 1952 “Cantando na chuva” teve uma recepção mediana por parte do público. Estrelado pelos astros Gene Kelly, Debbie Reynolds e Donald O’Connor a comédia musical foi a décima maior bilheteria daquele ano nos Estados Unidos e Canadá.

Não ganhou nenhum Oscar e suas maiores premiações foram o Globo de Ouro para O’Connor como melhor ator e melhor roteiro de musical no Writers Guild of America.

No entanto com o passar das décadas “Cantando na Chuva” se tornou cult e numa lista divulgada em 2006, pelo American Film Institute (AFI) o filme ocupa a primeira posição entre os 25 maiores Musicais Americanos de todos os tempos.

O filme é ambientado na Hollywood dos anos 20 e mostra a transição do cinema mudo para o falado. Todo esse glamour e viagem no tempo poderá ser conferido no Teatro Sérgio Cardoso a partir de 4 de abril numa temporada que se estende até junho.

A nova montagem de “Cantando na Chuva” chega ao palco da zona central de São Paulo com direção de John Stefaniuk, direção musical de Adriano Machado e um elenco estelar trazendo, entre outros, Rodrigo Garcia, Gigi Debei, Mateus Ribeiro, Fefe Muniz e Marcelo Goes.

No palco Garcia dá vida a Don Lockwood, enquanto Gigi Debei interpreta Kathy Selden e Mateus Ribeiro está impagável como Cosmo Brown os protagonistas desta superprodução que, literalmente, faz chover no palco, além de números imperdíveis de sapateado e interpretações de canções imortais.

“Com certeza quem já conhece o filme vai se encantar mais ainda com esta nova produção. Quem ainda não conhece, terá uma experiência recheada de grandes referências da década que mudou o mundo do ponto de vista tecnológico e artístico. A nova versão tem muito mais comédia, coreografia e glamour”, atesta o diretor John Stefanuik.

SERVIÇO

Cantando na chuva

Estreia: 4 de abril – encerra: 16 de junho

Sessões de quinta-feira a domingo

Teatro Sérgio Cardoso

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Livre

Lotação: 853 lugares

Duração: 140 minutos – 15 minutos de intervalo

Ingressos a partir de R$ 19,80

Inf: cantandonachuvabrasil.com