Pitty no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

Nos dias 12 e 14 de abril a baiana Pitty se apresenta no Espaço Unimed encerrando a turnê ACNXX. A cantora, uma das nossas maiores roqueiras, chega ao palco da zona oeste de São Paulo após realizar shows por todo país celebrando os 20 anos de lançamento do álbum “Admirável Chip Novo”.

Lançado em 3 de abril de 2003 o disco que marcou a estreia solo da cantora é considerado um marco em sua carreira. Vendeu mais de 250 mil cópias, trouxe seis singles, garantiu a ela o Prêmio Multishow de Música Brasileira na categoria Revelação e teve o clipe da faixa-título como o mais pedido naquele ano. O álbum ainda tem muito significado pois traz temas relevantes para a sociedade que não ficaram datados. Fala de feminismo, respeito às diferenças, excesso do culto à imagens e o controle da mídia, antes mesmo da loucura das redes sociais.

“Não é para ser o que ele era em 2003, é para ser o que ele é agora, o que essas músicas representam hoje, com elementos novos, usando as tecnologias disponíveis, interpretando o disco hoje”, atesta Pitty. No palco a baiana é acompanhada por Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria) num setlist com “Equalize”, “Máscara”, “Teto de Vidro”, “Semana que Vem”, entre outras.

SERVIÇO

Pitty – Turnê ACNXX

Dia 12 de abril – 22h30

Dia 14 de abril – 20 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Inf: https://espacounimed.com.br/903-pitty