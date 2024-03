O Patinho Feio – O Musical em São Paulo

Foto: Andressa Costa

Clássico da literatura mundial ganha nova montagem

A partir de 6 de abril o Teatro UOL, localizado no Shopping Pátio Higienópolis, recebe a nova montagem de “O Patinho Feio”. Considerado um dos maiores contos de fada de todos os tempos o espetáculo terá curta temporada no palco da região central, encerrando em 28 de abril.

Publicada pela primeira vez em 11 de novembro de 1843 é uma das mais conhecidas estórias do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen (1805-1875). Entre tantas obras magistrais Andersen escreveu “A Rainha da Neve”, “O Soldadinho de Chumbo”, “Os Sapatinhos Vermelhos” e “A Polegarzinha”.

A montagem que chega ao Teatro UOL é um musical adaptado por Fernando Lyra Jr e letras de Raphael Gama que também assume a direção-geral ao lado de Adriana Gerizani.

No elenco de “O Patinho Feio – O Musical” estão Fernando Garcia, Ricardo Aires, Carlla Juliano, Gabi Martelli, Milene Reis e Eduardo Leal. O conto já é bem conhecido, mas tem tudo para agradar as novas gerações pelo encantamento. No palco vemos o gato malandro trocar “o ovo da mamãe pata por um ovo de cisne começando a confusão no Sítio Felicidade”.

A mamãe pata fica “chocada” quando percebe, que após nascer, “seu mais novo filhinho é um patinho diferente dos outros dois”.

Todo diferente o pobrezinho vira alvo de chacotas, sendo ridicularizado pelos demais. Até que um dia se depara com um “pato” igualzinho a ele e percebe que na realidade é um cisne e sua imagem na lagoa revela sua verdadeira beleza.

Um conto clássico que reforça a ideia de que devemos ter orgulho de quem somos e respeitar as diferenças e diversidades.

SERVIÇO

O Patinho Feio – O Musical

Da obra original: Hans Christian Andersen

Adaptação – Fernando Lyra Jr.

Direção geral de Adriana Gerizani e Raphael Gama

Músicas, letras e direção musical – Raphael Gama

Elenco – Fernando Garcia, Ricardo Aires, Carlla Juliano, Gabi Martelli e Eduardo Leal

Infantil

LIVRE

Duração: 60 minutos

De 06 a 28 de abril – Sábado e domingos: 15 horas

INngressos: R$80,00 (inteira) E R$40,00 (meia entrada)

Inf: www.teatrouol.showare.com.br

Shopping Patia Hienópolis – Piso Terraço

Avenida Higienópolis, 618 – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3923-2323 ou 2423

Lotação: 300 lugares